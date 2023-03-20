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Салат из пекинской капусты по-новому: как вкусно приготовить блюдо
Салаты из пекинской капусты – блюдо, которое умеют готовить практически все. Капуста отлично сочетается со всеми овощами, зеленью, мясом, рыбой, бобовыми, сыром, соусами и специями.
Кулинар Светлана поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из пекинской капусты с ветчиной и картофельной соломкой.
Ингредиенты:
- Ветчина – 200 г
- Салями – 200 г
- Пекинская капуста – 1 шт.
- Помидоры – 2 шт.
- Кукуруза – 1 банка
- Картофельная соломка – 1 пачка
- Майонез – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Капусту нарежьте соломкой.
2. Колбасу также нарежьте соломкой.
3. Помидоры нарежьте произвольно.
4. В миску переложите все ингредиенты, добавьте картофельную соломку, кукурузу, заправьте майонезом – и можно подавать.