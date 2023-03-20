Салат из пекинской капусты по-новому: как вкусно приготовить блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
4,5 т.
Рецепт салата

Салаты из пекинской капусты – блюдо, которое умеют готовить практически все. Капуста отлично сочетается со всеми овощами, зеленью, мясом, рыбой, бобовыми, сыром, соусами и специями.

Вкусный салат из пекинской капусты

Кулинар Светлана поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из пекинской капусты с ветчиной и картофельной соломкой.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • Ветчина – 200 г
  • Салями – 200 г
  • Пекинская капуста – 1 шт.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Кукуруза – 1 банка
  • Картофельная соломка – 1 пачка
  • Майонез – по вкусу
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Капусту нарежьте соломкой.

Капуста для блюда

2. Колбасу также нарежьте соломкой.

Приготовление салата

3. Помидоры нарежьте произвольно.

4. В миску переложите все ингредиенты, добавьте картофельную соломку, кукурузу, заправьте майонезом – и можно подавать.

Салат с пекинской капустой

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