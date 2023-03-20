Салаты из пекинской капусты – блюдо, которое умеют готовить практически все. Капуста отлично сочетается со всеми овощами, зеленью, мясом, рыбой, бобовыми, сыром, соусами и специями.

Кулинар Светлана поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из пекинской капусты с ветчиной и картофельной соломкой.

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Ингредиенты:

Ветчина – 200 г

Салями – 200 г

Пекинская капуста – 1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Кукуруза – 1 банка

Картофельная соломка – 1 пачка

Майонез – по вкусу

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Капусту нарежьте соломкой.

2. Колбасу также нарежьте соломкой.

3. Помидоры нарежьте произвольно.

4. В миску переложите все ингредиенты, добавьте картофельную соломку, кукурузу, заправьте майонезом – и можно подавать.