Салат из помидоров и баклажанов по-грузински: готовится 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,4 т.
Рецепт салата

Баклажаны и помидоры – идеальное сочетание продуктов для вкусных и легких салатов, закусок. Стоит отметить, что готовить овощные салаты лучше не с майонезом, а йогуртом, сметаной.

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Легкий салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из баклажанов, с помидорами и кинзой.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 2 баклажана
  • 3-4 помидора
  • 2 зубчика чеснока
  • 70 г грецких орехов
  • 1/2 пучка кинзы или петрушки
  • пару ложек сметаны
  • соль
  • 1 ч.л хмели-сунели

Способ приготовления:

1. Порежьте баклажаны, посолите, оставьте, чтобы ушла горечь. После пожарьте их.

Баклажаны для блюда

2. Овощи порежьте, зелень и орехи измельчите.

Приготовление блюда

3. Переложите овощи в миску, добавьте зелень, орехи, специи, тертый чеснок, сметану и перемешайте.

Готовый салат

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