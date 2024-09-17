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Салат из помидоров и баклажанов по-грузински: готовится 10 минут
Баклажаны и помидоры – идеальное сочетание продуктов для вкусных и легких салатов, закусок. Стоит отметить, что готовить овощные салаты лучше не с майонезом, а йогуртом, сметаной.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из баклажанов, с помидорами и кинзой.
Ингредиенты:
- 2 баклажана
- 3-4 помидора
- 2 зубчика чеснока
- 70 г грецких орехов
- 1/2 пучка кинзы или петрушки
- пару ложек сметаны
- соль
- 1 ч.л хмели-сунели
Способ приготовления:
1. Порежьте баклажаны, посолите, оставьте, чтобы ушла горечь. После пожарьте их.
2. Овощи порежьте, зелень и орехи измельчите.
3. Переложите овощи в миску, добавьте зелень, орехи, специи, тертый чеснок, сметану и перемешайте.
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