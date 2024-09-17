Баклажаны и помидоры – идеальное сочетание продуктов для вкусных и легких салатов, закусок. Стоит отметить, что готовить овощные салаты лучше не с майонезом, а йогуртом, сметаной.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из баклажанов, с помидорами и кинзой.

Ингредиенты:

2 баклажана

3-4 помидора

2 зубчика чеснока

70 г грецких орехов

1/2 пучка кинзы или петрушки

пару ложек сметаны

соль

1 ч.л хмели-сунели

Способ приготовления:

1. Порежьте баклажаны, посолите, оставьте, чтобы ушла горечь. После пожарьте их.

2. Овощи порежьте, зелень и орехи измельчите.

3. Переложите овощи в миску, добавьте зелень, орехи, специи, тертый чеснок, сметану и перемешайте.

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