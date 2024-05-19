Салат из редиса по-новому: как приготовить весеннее блюдо

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Салат из редиса по-новому: как приготовить весеннее блюдо

Рецептов салатов никогда не бывает много. Особенно, когда это касается весенних салатов, которые украшают стол своим ярким видом и поднимают настроение.

Фудблогер Ольга Рябенко представила в Instagram рецепт салата из редиса, который не оставит никого равнодушным. Она добавила в него нотку современности, благодаря чему вкус стал удивительно интересным.

Салат из редиса по-новому: как приготовить весеннее блюдо

Ингредиенты

  • Редис – 200 гр
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  • Огурцы – 100 гр
  • Фелата – 200 гр
  • Мед – 1-2 ст.л.
  • Йогурт или сливки – 70 гр
  • Яйца перепелиные – 8 шт.
  • Лук зеленый
  • Укроп

Способ приготовления

1.Яйца сварить и разрезать пополам.

Салат из редиса по-новому: как приготовить весеннее блюдо

2. Сыр взбить в блендере с медом и йогуртом (или сливками).

3. Редис и огурцы порезать тонкими слайсами.

Салат из редиса по-новому: как приготовить весеннее блюдо

4. Начинаем собирать салат. На дно тарелки выложить яйца. Сверху залить кремом из творога.

5. Добавляем редис и огурцы.

Салат из редиса по-новому: как приготовить весеннее блюдо

6. Присыпаем зеленым луком и укропом. Подаем к столу.

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