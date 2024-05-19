Рецептов салатов никогда не бывает много. Особенно, когда это касается весенних салатов, которые украшают стол своим ярким видом и поднимают настроение.

Фудблогер Ольга Рябенко представила в Instagram рецепт салата из редиса, который не оставит никого равнодушным. Она добавила в него нотку современности, благодаря чему вкус стал удивительно интересным.

Ингредиенты

Редис – 200 гр

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Огурцы – 100 гр

Фелата – 200 гр

Мед – 1-2 ст.л.

Йогурт или сливки – 70 гр

Яйца перепелиные – 8 шт.

Лук зеленый

Укроп

Способ приготовления

1.Яйца сварить и разрезать пополам.

2. Сыр взбить в блендере с медом и йогуртом (или сливками).

3. Редис и огурцы порезать тонкими слайсами.

4. Начинаем собирать салат. На дно тарелки выложить яйца. Сверху залить кремом из творога.

5. Добавляем редис и огурцы.

6. Присыпаем зеленым луком и укропом. Подаем к столу.

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