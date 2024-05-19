Салат из редиса по-новому: как приготовить весеннее блюдо
Рецептов салатов никогда не бывает много. Особенно, когда это касается весенних салатов, которые украшают стол своим ярким видом и поднимают настроение.
Фудблогер Ольга Рябенко представила в Instagram рецепт салата из редиса, который не оставит никого равнодушным. Она добавила в него нотку современности, благодаря чему вкус стал удивительно интересным.
Ингредиенты
- Редис – 200 гр
- Огурцы – 100 гр
- Фелата – 200 гр
- Мед – 1-2 ст.л.
- Йогурт или сливки – 70 гр
- Яйца перепелиные – 8 шт.
- Лук зеленый
- Укроп
Способ приготовления
1.Яйца сварить и разрезать пополам.
2. Сыр взбить в блендере с медом и йогуртом (или сливками).
3. Редис и огурцы порезать тонкими слайсами.
4. Начинаем собирать салат. На дно тарелки выложить яйца. Сверху залить кремом из творога.
5. Добавляем редис и огурцы.
6. Присыпаем зеленым луком и укропом. Подаем к столу.
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