Салат из сельди и картофеля: рецепт сытного блюда для сытного ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Салат из сельди и картофеля: рецепт сытного блюда для сытного ужина

Картофель и сельдь – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных салатов, среди которых самый популярный – "Шуба". А еще из сельди можно готовить вкусные намазки, закуски.

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Вкусный и сытный салат

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного, сытного и простого в приготовлении салата из сельди и картофеля.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Картофель отварной
  • Огурец квашеный
  • Сельдь
  • Горошек консервированный
  • Лук синий
  • Петрушка и укроп
  • Масло
  • Соль, перец

Способ приготовления:

1. Картошку отварите в мундирах, почистите и порежьте кубиками.

Ингредиенты для блюда

2. Лук, сельдь и квашеный огурец тоже порезать кубиком. Зелень измельчите.

Приготовление салата

3. Смешайте все ингредиенты, заправьте растительным маслом, посолите и поперчите, перемешайте.

Готовый салат

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