Картофель и сельдь – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных салатов, среди которых самый популярный – "Шуба". А еще из сельди можно готовить вкусные намазки, закуски.

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Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного, сытного и простого в приготовлении салата из сельди и картофеля.

Ингредиенты:

Картофель отварной

Огурец квашеный

Сельдь

Горошек консервированный

Лук синий

Петрушка и укроп

Масло

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Картошку отварите в мундирах, почистите и порежьте кубиками.

2. Лук, сельдь и квашеный огурец тоже порезать кубиком. Зелень измельчите.

3. Смешайте все ингредиенты, заправьте растительным маслом, посолите и поперчите, перемешайте.

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