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Салат из сельди и картофеля: рецепт сытного блюда для сытного ужина
Картофель и сельдь – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных салатов, среди которых самый популярный – "Шуба". А еще из сельди можно готовить вкусные намазки, закуски.
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного, сытного и простого в приготовлении салата из сельди и картофеля.
Ингредиенты:
- Картофель отварной
- Огурец квашеный
- Сельдь
- Горошек консервированный
- Лук синий
- Петрушка и укроп
- Масло
- Соль, перец
Способ приготовления:
1. Картошку отварите в мундирах, почистите и порежьте кубиками.
2. Лук, сельдь и квашеный огурец тоже порезать кубиком. Зелень измельчите.
3. Смешайте все ингредиенты, заправьте растительным маслом, посолите и поперчите, перемешайте.
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