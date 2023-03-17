Салат из свеклы и пекинской капусты: отличное блюдо на каждый день
Салат из свеклы и пекинской капусты – это отличное блюдо на каждый день. Особенно вкусно готовить его без майонеза и в качестве альтернативы выбирать полезную заправку. После приготовления такой салат важно оставить настояться – так он будет еще вкуснее.
Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом салата из пекинской капусты и свеклы со вкусной заправкой.
Ингредиенты:
- свекла – 1-2 шт
- пекинская капуста – 150-200 г
- зелень
Заправка:
- соль
- мед – 1\2 ч. л.
- французская горчица – 1 ч. л.
- сок лимона – 2 ст. л.
- масло нерафинированное – 3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Заранее отварить или запечь свеклу до готовности. В готовом виде натереть ее на терке.
2. Измельчить капусту и зелень.
3. Для заправки смешать все необходимые ингредиенты.
4. Смешать все ингредиенты, заправить салат и оставить его на час, чтобы он настоялся.
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