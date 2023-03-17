Салат из свеклы и пекинской капусты: отличное блюдо на каждый день

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
6,6 т.
Салат из свеклы и пекинской капусты: отличное блюдо на каждый день

Салат из свеклы и пекинской капусты – это отличное блюдо на каждый день. Особенно вкусно готовить его без майонеза и в качестве альтернативы выбирать полезную заправку. После приготовления такой салат важно оставить настояться – так он будет еще вкуснее.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом салата из пекинской капусты и свеклы со вкусной заправкой.

Рецепт салата из пекинской капусты и свеклы без майонеза

Ингредиенты:

  • свекла – 1-2 шт
  • пекинская капуста – 150-200 г
  • зелень

Заправка:

Видео дня
  • соль
  • мед – 1\2 ч. л.
  • французская горчица – 1 ч. л.
  • сок лимона – 2 ст. л.
  • масло нерафинированное – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Заранее отварить или запечь свеклу до готовности. В готовом виде натереть ее на терке.

Свекла и пекинская капуста для салата

2. Измельчить капусту и зелень.

3. Для заправки смешать все необходимые ингредиенты.

Вкусная заправка в салат

4. Смешать все ингредиенты, заправить салат и оставить его на час, чтобы он настоялся.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты