Салаты из свеклы – лучшее легкое блюдо, как для праздничного стола, так и на каждый день. Готовить из свеклы можно не только салаты, но еще и закуски, cупы, борщ. Еще из нее можно делать соусы, намазки.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного салата из свеклы, с сыром и орешками, который готовится очень быстро.

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Ингредиенты:

свекла – 1 шт.

руккола – 1/2 упаковки

сыр Фета – 50-60 г

Соус:

оливковое масло – 3 ст. л.

французская горчица – 1 ч. л.

мед – 1 ч. л.

лимонный сок – 1 ч. л.

орехи или семечки

Способ приготовления:

1. Свеклу запеките или отварите. Порежьте средними кусками.

2. Сыр также порежьте большими кусками.

3. Соус: смешайте оливковое масло с горчицей, добавьте лимонный сок, мед, перемешайте.

4. В блюдо выложите рукколу, свеклу и полейте соусом. Посыпьте орехами или семечками.

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