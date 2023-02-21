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Салат из свеклы на каждый день: рецепт легкого и полезного блюда
Салаты из свеклы – лучшее легкое блюдо, как для праздничного стола, так и на каждый день. Готовить из свеклы можно не только салаты, но еще и закуски, cупы, борщ. Еще из нее можно делать соусы, намазки.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного салата из свеклы, с сыром и орешками, который готовится очень быстро.
Ингредиенты:
- свекла – 1 шт.
- руккола – 1/2 упаковки
- сыр Фета – 50-60 г
Соус:
- оливковое масло – 3 ст. л.
- французская горчица – 1 ч. л.
- мед – 1 ч. л.
- лимонный сок – 1 ч. л.
- орехи или семечки
Способ приготовления:
1. Свеклу запеките или отварите. Порежьте средними кусками.
2. Сыр также порежьте большими кусками.
3. Соус: смешайте оливковое масло с горчицей, добавьте лимонный сок, мед, перемешайте.
4. В блюдо выложите рукколу, свеклу и полейте соусом. Посыпьте орехами или семечками.
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