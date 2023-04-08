Салат из свеклы – это отличное блюдо на каждый день. К тому же свекла отлично сочетается со всеми овощами и зеленью, а также с орехами и сыром. Заправить такой салат можно как майонезом, так и йогуртом, сметаной или обычным маслом.

Фудблогер Оксана Билинская (oxana_bil) на своей странице в Instagram поделилась рецептом свекольного салата с сельдью и горошком без майонеза.

Ингредиенты:

свеклы – 2-3 шт

филе сельди – 200 г

маринованный горошек – 150 г

маринованный лук – 1 шт

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свежая зелень

перец, соль

масло растительное – 2-3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Свеклу запечь или отварить до готовности. В готовом виде порезать соломкой.

2. Филе сельди также порезать соломкой.

3. Лук порезать полукольцами и замариновать удобным для вас способом.

4. Измельчить зелень.

5. Смешать свеклу, сельдь, горошек, лук, зелень. Заправить растительным маслом, посолить и поперчить салат.

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