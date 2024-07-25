Предлагаем вашему вниманию рецепт салата из свеклы на зиму. В результате совсем нехитрых манипуляций у вас появится необыкновенно вкусное блюдо, которое также идеально подойдет качеству закуски и заправки к борщу.

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Как правильно приготовить это универсальное блюдо, в Instagram рассказала фудблогер Мария Макарчук. Она утверждает, что надо готовить сразу многое, потому что все, кто ее попробует, сразу попросят добавку.

Ингредиенты

Свекла – 3 кг

Лук – 1 кг

Масло растительное – 200 мл

Соль – 20 гр

Сахар – 150 гр

Перец черный – 1 ч.л.

Паприка – 1 ч.л.

Уксус 9% – 100 мл

Способ приготовления

1. Лук обжариваем кубиком на сковороде с маслом до золотистости.

2. Свеклу отвариваем до готовности и натираем на терке для моркови по-корейски.

3. Когда лук поджарился, добавляем в него все ингредиенты, кроме уксуса.

4. Хорошо перемешиваем и оставляем тушиться в течение 15 минут.

5. Добавляем уксус и провариваем еще 5 минут.

6. Раскладываем салат по стерилизованным банкам, закрываем крышками и оставляем до охлаждения.

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