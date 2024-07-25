Салат из свеклы на зиму: вкуснейшая консервация
Предлагаем вашему вниманию рецепт салата из свеклы на зиму. В результате совсем нехитрых манипуляций у вас появится необыкновенно вкусное блюдо, которое также идеально подойдет качеству закуски и заправки к борщу.
Как правильно приготовить это универсальное блюдо, в Instagram рассказала фудблогер Мария Макарчук. Она утверждает, что надо готовить сразу многое, потому что все, кто ее попробует, сразу попросят добавку.
Ингредиенты
- Свекла – 3 кг
- Лук – 1 кг
- Масло растительное – 200 мл
- Соль – 20 гр
- Сахар – 150 гр
- Перец черный – 1 ч.л.
- Паприка – 1 ч.л.
- Уксус 9% – 100 мл
Способ приготовления
1. Лук обжариваем кубиком на сковороде с маслом до золотистости.
2. Свеклу отвариваем до готовности и натираем на терке для моркови по-корейски.
3. Когда лук поджарился, добавляем в него все ингредиенты, кроме уксуса.
4. Хорошо перемешиваем и оставляем тушиться в течение 15 минут.
5. Добавляем уксус и провариваем еще 5 минут.
6. Раскладываем салат по стерилизованным банкам, закрываем крышками и оставляем до охлаждения.
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