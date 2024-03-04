Салат из свеклы с фетой: что добавить и чем заправить, чтобы был вкусный

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Салат из свеклы с фетой: что добавить и чем заправить, чтобы был вкусный

Салат со свеклой и фетой – идеальное сочетание вкусов, которое придется по вкусу абсолютно всем. А еще, каждая хозяйка будет очень довольна этим салатом, ведь на его приготовление уходит всего несколько минут.

Фудблогер Алекс Миль в своем Instagram поделился рецептом правильного приготовления этого салата. Он также рассказал, какая заправка больше всего к нему подходит.

Салат из свеклы с фетой: что добавить и чем заправить, чтобы был вкусный

Ингредиенты

  • Вареная свекла – 140 гр
  • Сыр фета – 50 гр
  • Оливки – 40 гр
  • Рукола – 50 гр
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Ингредиенты для заправки

  • Мед – 2 ч.л.
  • Оливковое масло – 2 ч.л.
  • Зернистая горчица – 2 ч.л.

Способ приготовления

1.Отвариваем свеклу, нарезаем кубиками. Также кубиками нарезаем фету, разрезаем оливки пополам, промываем рукколу.

Салат из свеклы с фетой: что добавить и чем заправить, чтобы был вкусный

2. В тарелку выкладываем сперва руколу, далее оливки и фету, после свеклу.

Салат из свеклы с фетой: что добавить и чем заправить, чтобы был вкусный

3. Смешайте жидкий мед, оливковое масло и зернистую горчицу. Поливаем салат и сразу же подаем к столу.

Салат из свеклы с фетой: что добавить и чем заправить, чтобы был вкусный

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