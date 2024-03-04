Салат со свеклой и фетой – идеальное сочетание вкусов, которое придется по вкусу абсолютно всем. А еще, каждая хозяйка будет очень довольна этим салатом, ведь на его приготовление уходит всего несколько минут.

Фудблогер Алекс Миль в своем Instagram поделился рецептом правильного приготовления этого салата. Он также рассказал, какая заправка больше всего к нему подходит.

Ингредиенты

Вареная свекла – 140 гр

Сыр фета – 50 гр

Оливки – 40 гр

Рукола – 50 гр

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Ингредиенты для заправки

Мед – 2 ч.л.

Оливковое масло – 2 ч.л.

Зернистая горчица – 2 ч.л.

Способ приготовления

1.Отвариваем свеклу, нарезаем кубиками. Также кубиками нарезаем фету, разрезаем оливки пополам, промываем рукколу.

2. В тарелку выкладываем сперва руколу, далее оливки и фету, после свеклу.

3. Смешайте жидкий мед, оливковое масло и зернистую горчицу. Поливаем салат и сразу же подаем к столу.

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