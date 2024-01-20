Салат из свеклы с оливками: интересное сочетание вкусов для зимнего меню

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Салат из свеклы с оливками: интересное сочетание вкусов для зимнего меню

Продукты, входящие в этот салат, достаточно необычны. Тем не менее, они сочетаются в очень интересном тандеме, благодаря которому блюдо становится одним из самых любимых для зимнего периода. Именно зимой хочется максимально разнообразить свое меню и наполнить организм питательными веществами.

А еще, этот салат полон витаминов и легко готовится. Он может стать дополнением к основному блюду или служить в качестве перекуса. Рецептом салата из свеклы и оливок в Instagram поделилась фудблогер с ником kate.deliciouss. Она также отметила, что при приготовлении салата важно использовать именно красный лук.

Салат из свеклы с оливками: интересное сочетание вкусов для зимнего меню
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Ингредиенты

  • Свекла отварная, или запеченная
  • Оливки
  • Красный лук
  • Листья петрушки
  • Цедра и сок лимона
  • Масло
  • Соль

Способ приготовления

1. Лук нарезаем полукольцами, добавляем оливки в цедру лимона и лимонный сок.

Салат из свеклы с оливками: интересное сочетание вкусов для зимнего меню

2. Все кропотливо перемешать и дать постоять в течение 10 минут.

3. Добавить нарезанную свеклу и листья петрушки. Еще раз всё хорошо перемешать.

Салат из свеклы с оливками: интересное сочетание вкусов для зимнего меню

4. Добавить масло и соль по вкусу.

Салат из свеклы с оливками: интересное сочетание вкусов для зимнего меню

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