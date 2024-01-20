Продукты, входящие в этот салат, достаточно необычны. Тем не менее, они сочетаются в очень интересном тандеме, благодаря которому блюдо становится одним из самых любимых для зимнего периода. Именно зимой хочется максимально разнообразить свое меню и наполнить организм питательными веществами.

А еще, этот салат полон витаминов и легко готовится. Он может стать дополнением к основному блюду или служить в качестве перекуса. Рецептом салата из свеклы и оливок в Instagram поделилась фудблогер с ником kate.deliciouss. Она также отметила, что при приготовлении салата важно использовать именно красный лук.

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Ингредиенты

Свекла отварная, или запеченная

Оливки

Красный лук

Листья петрушки

Цедра и сок лимона

Масло

Соль

Способ приготовления

1. Лук нарезаем полукольцами, добавляем оливки в цедру лимона и лимонный сок.

2. Все кропотливо перемешать и дать постоять в течение 10 минут.

3. Добавить нарезанную свеклу и листья петрушки. Еще раз всё хорошо перемешать.

4. Добавить масло и соль по вкусу.

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