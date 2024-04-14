Салат "Изумрудный браслет": очень красивое блюдо с киви на вашем столе
Салат "Изумрудный браслет" – это блюдо незаурядной красоты. Он благодаря своим ингредиентам и необычному виду станет настоящим украшением любого праздничного стола. А еще этот салат достаточно бюджетным, поэтому готовить его можно и ежедневно.
Рецептом приготовления "Изумрудного браслета" поделилась фудблогер с ником zhuravlina_cooking. В Instagram она рассказала, как красиво подать салат на стол.
Ингредиенты
- Куриное филе – 1 шт
- Большая морковь – 1 шт
- Лук – 2 шт
- Вареные яйца – 4 шт
- Изюм – 100 гр
- Грецкие орехи – 100 гр
- Майонез – 180 гр
- Киви – 2-3 шт
- Твердый сыр – 150 гр
Способ приготовления
1.Обжарить лук с морковью на небольшом количестве масла, добавив соль и перец.
2. Вареные яйца натереть на крупной терке, сыр – на мелкой.
3. Обжарить грецкие орехи на сухой сковороде.
4. Отварное филе порезать маленькими кубиками.
5. Изюм залить кипятком. Слить воду через 7-10 минут и просушить бумажным полотенцем.
6. По центру тарелки ставим стакан и начинаем собирать салат.
7. 1 слой – делаем небольшую майонезную сеточку в выкладываем куриное филе, сверху майонезную сетку. 2 слой – выложить зажарку, сверху майонезную сеточку и смазать ложкой. 3 слой – натертые яйца и смазать ложкой майонезную сеточку. 4 слой – грецкие орехи и изюм выложить. Затем слой натертого сыра, сделать сетку из майонеза и хорошо смазать ложкой.
8. Отправить в холодильник на 2 часа. Убрать стакан и украсить салат нарезанным киви и грецкими орехами.
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