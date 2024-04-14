Салат "Изумрудный браслет" – это блюдо незаурядной красоты. Он благодаря своим ингредиентам и необычному виду станет настоящим украшением любого праздничного стола. А еще этот салат достаточно бюджетным, поэтому готовить его можно и ежедневно.

Рецептом приготовления "Изумрудного браслета" поделилась фудблогер с ником zhuravlina_cooking. В Instagram она рассказала, как красиво подать салат на стол.

Ингредиенты

Куриное филе – 1 шт

Большая морковь – 1 шт

Лук – 2 шт

Вареные яйца – 4 шт

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Изюм – 100 гр

Грецкие орехи – 100 гр

Майонез – 180 гр

Киви – 2-3 шт

Твердый сыр – 150 гр

Способ приготовления

1.Обжарить лук с морковью на небольшом количестве масла, добавив соль и перец.

2. Вареные яйца натереть на крупной терке, сыр – на мелкой.

3. Обжарить грецкие орехи на сухой сковороде.

4. Отварное филе порезать маленькими кубиками.

5. Изюм залить кипятком. Слить воду через 7-10 минут и просушить бумажным полотенцем.

6. По центру тарелки ставим стакан и начинаем собирать салат.

7. 1 слой – делаем небольшую майонезную сеточку в выкладываем куриное филе, сверху майонезную сетку. 2 слой – выложить зажарку, сверху майонезную сеточку и смазать ложкой. 3 слой – натертые яйца и смазать ложкой майонезную сеточку. 4 слой – грецкие орехи и изюм выложить. Затем слой натертого сыра, сделать сетку из майонеза и хорошо смазать ложкой.

8. Отправить в холодильник на 2 часа. Убрать стакан и украсить салат нарезанным киви и грецкими орехами.

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