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Салат "Кабачки по-корейски": самый простой рецепт блюда из двух ингредиентов
Из кабачка можно приготовить очень вкусные оладьи, суп, салат, а также пасту. Еще их можно тушить, делать намазки, икру, аджику и консервировать с овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из кабачка, моркови и вкусным соусом.
Ингредиенты:
- Кабачок – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Чеснок – 1 зуб.
- Растительное масло – 2 ст.л.
- Соевый соус – 2,5 ст.л.
- Уксус рисовый – 1 ст.л (или 1/2 ст.л обыкновенного уксуса);
- Перец чили, кунжут, соль
Способ приготовления:
1. Помойте овощи, натрите.
2. Чеснок пропустите через пресс или натрите.
3. Смешайте все для соуса, полейте овощи и перемешайте салат. Перед подачей присыпьте кунжутом!
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