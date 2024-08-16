Салат "Кабачки по-корейски": самый простой рецепт блюда из двух ингредиентов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Рецепт блюда

Из кабачка можно приготовить очень вкусные оладьи, суп, салат, а также пасту. Еще их можно тушить, делать намазки, икру, аджику и консервировать с овощами. 

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Как вкусно готовить кабачки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из кабачка, моркови и вкусным соусом. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Кабачок – 1 шт. 
  • Морковь – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зуб. 
  • Растительное масло – 2 ст.л. 
  • Соевый соус – 2,5 ст.л. 
  • Уксус рисовый – 1 ст.л (или 1/2 ст.л обыкновенного уксуса);
  • Перец чили, кунжут, соль

Способ приготовления: 

1. Помойте овощи, натрите. 

Овощи для блюда

2. Чеснок пропустите через пресс или натрите. 

Соус для салата

3. Смешайте все для соуса, полейте овощи и перемешайте салат. Перед подачей присыпьте кунжутом!

Готовый салат

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