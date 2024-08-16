Из кабачка можно приготовить очень вкусные оладьи, суп, салат, а также пасту. Еще их можно тушить, делать намазки, икру, аджику и консервировать с овощами.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из кабачка, моркови и вкусным соусом.

Ингредиенты:

Кабачок – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Растительное масло – 2 ст.л.

Соевый соус – 2,5 ст.л.

Уксус рисовый – 1 ст.л (или 1/2 ст.л обыкновенного уксуса);

Перец чили, кунжут, соль

Способ приготовления:

1. Помойте овощи, натрите.

2. Чеснок пропустите через пресс или натрите.

3. Смешайте все для соуса, полейте овощи и перемешайте салат. Перед подачей присыпьте кунжутом!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: