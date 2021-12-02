Салат "Красная шапочка" к новогоднему столу: вкуснее оливье и "Шубы"
Салат "Красная шапочка" станет отличной альтернативой традиционным закускам на новогоднем столе. Он выглядит очень эффектно и по-настоящему сможет удивить гостей. И самое главное – все ингредиенты абсолютно просты, а приготовление занимает минимум времени.
Идея опубликована на странице _mir_salatov в Instagram. Главная изюминка такого блюда – – гранат. Благодаря тому, что он отлично сочетается с орехами, блюдо имеет свой особый изысканный вкус.
Ингредиенты:
репчатый лук
куриная грудка (копченая или гриль)
вареный картофель
грецкие орехи
отварная морковь
вареные яйца
твердый сыр
зерна граната для декора
Способ приготовления:
Салат сформировать слоями в какой-либо последовательности: слоями и каждый промазывается майонезом:
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1 слой – лук, порезать кубиками или полукольцами, обдать кипятком для удаления горечи.
2 слоя – картофель, порезать кубиками.
3 слой – мелко порезанная куриная грудка.
4 слой – грецкие орехи (натереть на терке или взбить в блендере).
5 слой – морковь, порезать кубиками.
6 слой – , потереть на крупной терке.
7 слой – твердый творог, измельчить на терке.
8 шар – зерна гранату.
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