Салат 'Красная шапочка' к новогоднему столу: вкуснее оливье и 'Шубы'

Салат "Красная шапочка" станет отличной альтернативой традиционным закускам на новогоднем столе. Он выглядит очень эффектно и по-настоящему сможет удивить гостей. И самое главное – все ингредиенты абсолютно просты, а приготовление занимает минимум времени.

Идея опубликована на странице _mir_salatov в Instagram. Главная изюминка такого блюда – – гранат. Благодаря тому, что он отлично сочетается с орехами, блюдо имеет свой особый изысканный вкус.

Ингредиенты:

репчатый лук

куриная грудка (копченая или гриль)

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вареный картофель

грецкие орехи

отварная морковь

вареные яйца

твердый сыр

зерна граната для декора

Способ приготовления:

Салат сформировать слоями в какой-либо последовательности: слоями и каждый промазывается майонезом:

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1 слой – лук, порезать кубиками или полукольцами, обдать кипятком для удаления горечи.

2 слоя – картофель, порезать кубиками.

3 слой – мелко порезанная куриная грудка.

4 слой – грецкие орехи (натереть на терке или взбить в блендере).

5 слой – морковь, порезать кубиками.

6 слой – , потереть на крупной терке.

7 слой – твердый творог, измельчить на терке.

8 шар – зерна гранату.

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