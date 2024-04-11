Салат "Красное море" из крабовых палочек и сладкого перца: вкуснее, чем классический крабовый

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Салаты с крабовыми палочками можно готовить по-разному и с разными ингредиентами. Для заправки лучше использовать не майонез, а сметану. 

Сытный салат из крабовых палочек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата "Красное море" со сладким перцем. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 240 г
  • Перец сладкий – 1 шт. 
  • Помидор – 2 шт. 
  • Сыр твердый – 180 г
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Майонез
  • Соль

Способ приготовления:

1. Порежьте брусками крабовые палочки и перец.

Крабовые палочки для салата

2. Помидоры порежьте мелко.

Свежие овощи для салата

3. Сыр порежьте брусками или натрите на терку.

Чем заправить салат

4. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте чеснок, майонез, соль, перемешайте и можно есть. 

Готовый салат

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