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Салат "Красное море" из крабовых палочек и сладкого перца: вкуснее, чем классический крабовый
Салаты с крабовыми палочками можно готовить по-разному и с разными ингредиентами. Для заправки лучше использовать не майонез, а сметану.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата "Красное море" со сладким перцем.
Ингредиенты:
- Крабовые палочки – 240 г
- Перец сладкий – 1 шт.
- Помидор – 2 шт.
- Сыр твердый – 180 г
- Чеснок – 2 зуб.
- Майонез
- Соль
Способ приготовления:
1. Порежьте брусками крабовые палочки и перец.
2. Помидоры порежьте мелко.
3. Сыр порежьте брусками или натрите на терку.
4. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте чеснок, майонез, соль, перемешайте и можно есть.
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