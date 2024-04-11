Салаты с крабовыми палочками можно готовить по-разному и с разными ингредиентами. Для заправки лучше использовать не майонез, а сметану.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата "Красное море" со сладким перцем.

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Ингредиенты:

Крабовые палочки – 240 г

Перец сладкий – 1 шт.

Помидор – 2 шт.

Сыр твердый – 180 г

Чеснок – 2 зуб.

Майонез

Соль

Способ приготовления:

1. Порежьте брусками крабовые палочки и перец.

2. Помидоры порежьте мелко.

3. Сыр порежьте брусками или натрите на терку.

4. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте чеснок, майонез, соль, перемешайте и можно есть.

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