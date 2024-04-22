Салат "Мимоза" по-новому: внутри ждет сюрприз
Салат "Мимоза" хорошо знаком всем с детства. Удачное сочетание овощей и рыбы создает интересный вкус и красивый вид салата.
Фудблогерша с ником zhuravlina_cooking решила пойти дальше. В Instagram она представила новый вариант приготовления салата "Мимоза", который имеет необычный вид и сюрприз внутри.
Ингредиенты
- Кунжут – 100 г
- Сардина консервированная – 1 банка
- Отварной картофель – 1 шт.
- Отварная морковь – 1 шт.
- Отварные куриные яйца – 4 шт.
- Отварные перепелиные яйца – 6-7 шт.
- Сыр твердый – 100 г
- Зеленый лук – 20-30 г
- Майонез – 2-3 ст. л.
- Соевый соус – 1 ст. л.
- Соль
- Укроп – 2 веточки
Способ приготовления
1.На мелкую терку натереть отварные картофель и морковь, твердый сыр и переложить в глубокую емкость.
2. В куриных яйцах белок отделяем от желтка и натираем его на мелкой терке. Добавляем к овощам.
3. Зеленый лук мелко нарезаем, сардину измельчаем вилкой и соединяем с другими ингредиентами.
4. Добавляем майонез, соль, перец, соевый соус и перемешиваем.
5. Кунжут обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета, переложить в отдельную емкость.
6. Желтки натереть на мелкую терку и выложить на тарелку.
7. Влажными руками берем часть салата, сверху выкладываем целое перепелиное яйцо и накрываем второй частью салата. Придаем салату форму морковки.
8. "Морковку" обваливаем сначала в желтках, а затем в кунжуте.
9. Сверху воткните веточку укропа.
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