Салат "Мимоза" по-новому: внутри ждет сюрприз

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Салат 'Мимоза' по-новому: внутри ждет сюрприз

Салат "Мимоза" хорошо знаком всем с детства. Удачное сочетание овощей и рыбы создает интересный вкус и красивый вид салата.

Фудблогерша с ником zhuravlina_cooking решила пойти дальше. В Instagram она представила новый вариант приготовления салата "Мимоза", который имеет необычный вид и сюрприз внутри.

Салат ''Мимоза'' по-новому: внутри ждет сюрприз

Ингредиенты

  • Кунжут – 100 г
  • Сардина консервированная – 1 банка
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  • Отварной картофель – 1 шт.
  • Отварная морковь – 1 шт.
  • Отварные куриные яйца – 4 шт.
  • Отварные перепелиные яйца – 6-7 шт.
  • Сыр твердый – 100 г
  • Зеленый лук – 20-30 г
  • Майонез – 2-3 ст. л.
  • Соевый соус – 1 ст. л.
  • Соль
  • Укроп – 2 веточки

Способ приготовления

1.На мелкую терку натереть отварные картофель и морковь, твердый сыр и переложить в глубокую емкость.

Салат ''Мимоза'' по-новому: внутри ждет сюрприз

2. В куриных яйцах белок отделяем от желтка и натираем его на мелкой терке. Добавляем к овощам.

3. Зеленый лук мелко нарезаем, сардину измельчаем вилкой и соединяем с другими ингредиентами.

4. Добавляем майонез, соль, перец, соевый соус и перемешиваем.

5. Кунжут обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета, переложить в отдельную емкость.

Салат ''Мимоза'' по-новому: внутри ждет сюрприз

6. Желтки натереть на мелкую терку и выложить на тарелку.

7. Влажными руками берем часть салата, сверху выкладываем целое перепелиное яйцо и накрываем второй частью салата. Придаем салату форму морковки.

Салат ''Мимоза'' по-новому: внутри ждет сюрприз

8. "Морковку" обваливаем сначала в желтках, а затем в кунжуте.

Салат ''Мимоза'' по-новому: внутри ждет сюрприз

9. Сверху воткните веточку укропа.

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