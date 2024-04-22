Салат "Мимоза" хорошо знаком всем с детства. Удачное сочетание овощей и рыбы создает интересный вкус и красивый вид салата.

Фудблогерша с ником zhuravlina_cooking решила пойти дальше. В Instagram она представила новый вариант приготовления салата "Мимоза", который имеет необычный вид и сюрприз внутри.

Ингредиенты

Кунжут – 100 г

Сардина консервированная – 1 банка

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Отварной картофель – 1 шт.

Отварная морковь – 1 шт.

Отварные куриные яйца – 4 шт.

Отварные перепелиные яйца – 6-7 шт.

Сыр твердый – 100 г

Зеленый лук – 20-30 г

Майонез – 2-3 ст. л.

Соевый соус – 1 ст. л.

Соль

Укроп – 2 веточки

Способ приготовления

1.На мелкую терку натереть отварные картофель и морковь, твердый сыр и переложить в глубокую емкость.

2. В куриных яйцах белок отделяем от желтка и натираем его на мелкой терке. Добавляем к овощам.

3. Зеленый лук мелко нарезаем, сардину измельчаем вилкой и соединяем с другими ингредиентами.

4. Добавляем майонез, соль, перец, соевый соус и перемешиваем.

5. Кунжут обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета, переложить в отдельную емкость.

6. Желтки натереть на мелкую терку и выложить на тарелку.

7. Влажными руками берем часть салата, сверху выкладываем целое перепелиное яйцо и накрываем второй частью салата. Придаем салату форму морковки.

8. "Морковку" обваливаем сначала в желтках, а затем в кунжуте.

9. Сверху воткните веточку укропа.

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