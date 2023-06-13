Салат "Мизерия" с огурцами и зеленью без майонеза: легкое блюдо украинской кухни

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Салат 'Мизерия' с огурцами и зеленью без майонеза: легкое блюдо украинской кухни

"Мизерия", или "Зеленец" – это самый простой летний салат из огурцов. Существует несколько вариантов приготовления: с зеленью, редисом и даже сыром. Заправляют блюдо преимущественно сметаной или подсолнечным маслом.

Фудблогер Елена Сагун (olena_sagun) на своей странице в Instagram поделилась рецептом салата "Мизерия" с огурцами и зеленью, который вы легко приготовите без майонеза.

Рецепт салата с огурцами и зеленью

Ингредиенты:

  • огурцы
  • зелень
  • соль, перец
  • уксус
  • масло или сметана
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Способ приготовления:

Вариант 1

1. Нарезать произвольно свежие огурцы.

Огурцы для салата

2. Порезать зеленый лук.

3. Смешать подготовленные ингредиенты и заправить их подсолнечным маслом. Приятного аппетита!

Вариант 2

1. Нарезать произвольно свежие огурцы.

Салат с огурцами и сметаной

2. Измельчить укроп.

3. Смешать порезанные ингредиенты, добавить соль, уксус и сметану. Приятного аппетита!⠀

Готовый салат без майонеза

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить салат из огурцов и помидоров по-новому для ужина.

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