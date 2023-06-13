"Мизерия", или "Зеленец" – это самый простой летний салат из огурцов. Существует несколько вариантов приготовления: с зеленью, редисом и даже сыром. Заправляют блюдо преимущественно сметаной или подсолнечным маслом.

Фудблогер Елена Сагун (olena_sagun) на своей странице в Instagram поделилась рецептом салата "Мизерия" с огурцами и зеленью, который вы легко приготовите без майонеза.

Ингредиенты:

огурцы

зелень

соль, перец

уксус

масло или сметана

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Способ приготовления:

Вариант 1

1. Нарезать произвольно свежие огурцы.

2. Порезать зеленый лук.

3. Смешать подготовленные ингредиенты и заправить их подсолнечным маслом. Приятного аппетита!

Вариант 2

1. Нарезать произвольно свежие огурцы.

2. Измельчить укроп.

3. Смешать порезанные ингредиенты, добавить соль, уксус и сметану. Приятного аппетита!⠀

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