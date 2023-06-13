Салат "Мизерия" с огурцами и зеленью без майонеза: легкое блюдо украинской кухни
"Мизерия", или "Зеленец" – это самый простой летний салат из огурцов. Существует несколько вариантов приготовления: с зеленью, редисом и даже сыром. Заправляют блюдо преимущественно сметаной или подсолнечным маслом.
Фудблогер Елена Сагун (olena_sagun) на своей странице в Instagram поделилась рецептом салата "Мизерия" с огурцами и зеленью, который вы легко приготовите без майонеза.
Ингредиенты:
- огурцы
- зелень
- соль, перец
- уксус
- масло или сметана
Способ приготовления:
Вариант 1
1. Нарезать произвольно свежие огурцы.
2. Порезать зеленый лук.
3. Смешать подготовленные ингредиенты и заправить их подсолнечным маслом. Приятного аппетита!
Вариант 2
1. Нарезать произвольно свежие огурцы.
2. Измельчить укроп.
3. Смешать порезанные ингредиенты, добавить соль, уксус и сметану. Приятного аппетита!⠀
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