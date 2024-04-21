Салат "Молодица": настоящая весна в тарелке

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
282
Салат 'Молодица': настоящая весна в тарелке

Приготовив салат по этому рецепту, на вашем столе запахнет весной, а на душе станет теплее. Он готовится из молодых овощей, от чего и получил столь интересное название.

Рецептом приготовления салата "Молодица" поделился фудблогер Дмитрий Бахтемьев. В Instagram он рассказал, чем лучше заправить этот салат, чтобы не испортить вкус молодых овощей.

Салат ''Молодица'': настоящая весна в тарелке

Ингредиенты

  • Молодая капуста
  • зеленый лук
  • Огурец
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  • Помидоры
  • Редис
  • Зелень
  • Соль
  • Перец
  • Майонез
  • Сметана

Способ приготовления

1.Молодую капусту шинкуем и выкладываем в глубокую емкость.

2. Добавляем измельченный зеленый лук.

Салат ''Молодица'': настоящая весна в тарелке

3. Огурцы и редис нарезаем половинками колец и добавляем к другим овощам.

4. Томат нарезаем кубиками и добавляем в емкость с овощами.

5. Добавляем соль, перец и измельченную зелень.

Салат ''Молодица'': настоящая весна в тарелке

6. Заправляем смесью майонеза и сметаны. Все хорошо перемешиваем, украшаем сухариками и подаем на стол.

Салат ''Молодица'': настоящая весна в тарелке

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