Приготовив салат по этому рецепту, на вашем столе запахнет весной, а на душе станет теплее. Он готовится из молодых овощей, от чего и получил столь интересное название.

Рецептом приготовления салата "Молодица" поделился фудблогер Дмитрий Бахтемьев. В Instagram он рассказал, чем лучше заправить этот салат, чтобы не испортить вкус молодых овощей.

Ингредиенты

Молодая капуста

зеленый лук

Огурец

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Помидоры

Редис

Зелень

Соль

Перец

Майонез

Сметана

Способ приготовления

1.Молодую капусту шинкуем и выкладываем в глубокую емкость.

2. Добавляем измельченный зеленый лук.

3. Огурцы и редис нарезаем половинками колец и добавляем к другим овощам.

4. Томат нарезаем кубиками и добавляем в емкость с овощами.

5. Добавляем соль, перец и измельченную зелень.

6. Заправляем смесью майонеза и сметаны. Все хорошо перемешиваем, украшаем сухариками и подаем на стол.

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