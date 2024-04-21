Салат "Молодица": настоящая весна в тарелке
Приготовив салат по этому рецепту, на вашем столе запахнет весной, а на душе станет теплее. Он готовится из молодых овощей, от чего и получил столь интересное название.
Рецептом приготовления салата "Молодица" поделился фудблогер Дмитрий Бахтемьев. В Instagram он рассказал, чем лучше заправить этот салат, чтобы не испортить вкус молодых овощей.
Ингредиенты
- Молодая капуста
- зеленый лук
- Огурец
- Помидоры
- Редис
- Зелень
- Соль
- Перец
- Майонез
- Сметана
Способ приготовления
1.Молодую капусту шинкуем и выкладываем в глубокую емкость.
2. Добавляем измельченный зеленый лук.
3. Огурцы и редис нарезаем половинками колец и добавляем к другим овощам.
4. Томат нарезаем кубиками и добавляем в емкость с овощами.
5. Добавляем соль, перец и измельченную зелень.
6. Заправляем смесью майонеза и сметаны. Все хорошо перемешиваем, украшаем сухариками и подаем на стол.
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