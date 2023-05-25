Намазка – самая простая закуска из бюджетных продуктов, которая готовится 10 минут. Для пикантного вкуса можно добавить чеснок, а вместо майонеза – йогурт.

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из тунца, с яйцами и свежим огурцом.

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Ингредиенты:

тунец – 1 банка

яйца – 3 шт.

огурец

майонез

соль

Способ приготовления:

1. Смешайте тунец, предварительно слейте масло.

2. Нарежьте мелко отварные яйца и огурец. Добавьте соль и майонез, перемешайте.

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