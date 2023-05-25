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Салат-намазка из бюджетных продуктов: делимся самым простым рецептом
Намазка – самая простая закуска из бюджетных продуктов, которая готовится 10 минут. Для пикантного вкуса можно добавить чеснок, а вместо майонеза – йогурт.
Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из тунца, с яйцами и свежим огурцом.
Ингредиенты:
- тунец – 1 банка
- яйца – 3 шт.
- огурец
- майонез
- соль
Способ приготовления:
1. Смешайте тунец, предварительно слейте масло.
2. Нарежьте мелко отварные яйца и огурец. Добавьте соль и майонез, перемешайте.
Также на OBOZREVATEL сообщалось, как быстро приготовить вкусную намазку из сала.