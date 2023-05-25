Салат-намазка из бюджетных продуктов: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Бюджетная намазка

Намазка – самая простая закуска из бюджетных продуктов, которая готовится 10 минут. Для пикантного вкуса можно добавить чеснок, а вместо майонеза – йогурт. 

Намазка с майонезом и чесноком

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из тунца, с яйцами и свежим огурцом. 

Рецепт намазки
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Ингредиенты:

  • тунец – 1 банка
  • яйца – 3 шт.
  • огурец
  • майонез
  • соль

Способ приготовления:

1. Смешайте тунец, предварительно слейте масло.

Приготовление намазки

2. Нарежьте мелко отварные яйца и огурец. Добавьте соль и майонез, перемешайте. 

Готовая намазка

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как быстро приготовить вкусную намазку из сала. 

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