Салат "Новогодний венчик": невероятно вкусное и красивое украшение праздничного стола
К новогоднему столу хочется приготовить вкусные блюда и сделать необычную подачу. Таким образом, блюдо станет настоящим украшением праздника, что лишь улучшит настроение. А еще очень важно, чтобы праздничные блюда были бюджетными в столь нелегкое время.
В сети можно найти большое количество подобных рецептов, но одним из лучших в своем Instagram поделилась фудблогер с ником cook_with_me_at_home.
Ингредиенты
- Кукуруза - 1 б
- Куриное филе – 500 гр
- Яйца – 4 шт
- Сыр (полутвердый) – 100 гр
- Специи: соль, перец – по вкусу
- Майонез – 2-3 ст.л
- Томаты черри - несколько шт
- Укроп – 1 пучок
Способ приготовления
1.Отварить яйца и нарезать их кубиками.
2. Отварное куриное филе также нарезать кубиками.
3. Натереть творог на мелкой терке.
4. Соединить все ингредиенты и добавить кукурузу без жидкости.
5. Добавить специи, майонез и все тщательно смешать.
6. Разъемное кольцо обернуть ацетатной пленкой или пергаментом.
7. Поставить стакан в центр кольца.
8. Выложить салат, немного страмбовывая и отправить в холодильник на несколько часов.
9. Снять кольцо, убрать стакан.
10. Верхушку салата украсить веточками укропа и томатами черри.
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