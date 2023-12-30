Салат "Новогодний венчик": невероятно вкусное и красивое украшение праздничного стола

Виктория Жмайло
FoodOboz
2 минуты
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Вкусный 'Новогодний венок'

К новогоднему столу хочется приготовить вкусные блюда и сделать необычную подачу. Таким образом, блюдо станет настоящим украшением праздника, что лишь улучшит настроение. А еще очень важно, чтобы праздничные блюда были бюджетными в столь нелегкое время.

В сети можно найти большое количество подобных рецептов, но одним из лучших в своем Instagram поделилась фудблогер с ником cook_with_me_at_home.

Салат ''Новогодний венчик'': невероятно вкусное и красивое украшение праздничного стола

Ингредиенты

  • Кукуруза - 1 б
  • Куриное филе – 500 гр
  • Яйца – 4 шт
  • Сыр (полутвердый) – 100 гр
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  • Специи: соль, перец – по вкусу
  • Майонез – 2-3 ст.л
  • Томаты черри - несколько шт
  • Укроп – 1 пучок

Способ приготовления

1.Отварить яйца и нарезать их кубиками.

Салат ''Новогодний венчик'': невероятно вкусное и красивое украшение праздничного стола

2. Отварное куриное филе также нарезать кубиками.

Салат ''Новогодний венчик'': невероятно вкусное и красивое украшение праздничного стола

3. Натереть творог на мелкой терке.

4. Соединить все ингредиенты и добавить кукурузу без жидкости.

Салат ''Новогодний венчик'': невероятно вкусное и красивое украшение праздничного стола

5. Добавить специи, майонез и все тщательно смешать.

Салат ''Новогодний венчик'': невероятно вкусное и красивое украшение праздничного стола

6. Разъемное кольцо обернуть ацетатной пленкой или пергаментом.

7. Поставить стакан в центр кольца.

8. Выложить салат, немного страмбовывая и отправить в холодильник на несколько часов.

Салат ''Новогодний венчик'': невероятно вкусное и красивое украшение праздничного стола

9. Снять кольцо, убрать стакан.

10. Верхушку салата украсить веточками укропа и томатами черри.

Салат ''Новогодний венчик'': невероятно вкусное и красивое украшение праздничного стола

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