Эксперт по качеству продуктов назвала ингредиент, который лучше выкинуть из салата "Оливье"

Колбасу в традиционном новогоднем салате "Оливье" рекомендуется заменить на мясо.

Такой совет в эфире телеканала Obozrevatel TV озвучила эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Елена Сидоренко. "Для тех, кто не может отказаться от колбасы, я говорю: выбирайте колбасу высшего сорта от известных производителей, потому что они пытаются придерживаться традиционной рецептуры", – добавила она.

"Я давно не делаю "Оливье" с колбасой. Я покупаю мясо. Лучше колбасу заменить мясом. Но я понимаю, что некоторые потребители уже не представляют себе это блюдо без альгинатного вкуса (альгинат натрия – загуститель, который производится из водорослей, – Ред.)" – отметила Сидоренко.

По словам эксперта, колбасу в салате "Оливье" можно заменить на мясо птицы или телятину.

"Заменить на индюшатину, курятину, телятину, мясо перепелов. Есть много вариантов повышения пользы от потребления традиционных салатов", – подытожила она.

Как писал OBOZREVATEL, салат "Оливье" может нанести ущерб организму за счет майонеза и колбасы. Чтобы салат стал более полезным, эксперты посоветовали заменить майонез на сметану, а колбасу – на мясо.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал