Салат "Пасхальное яичко": станет основным украшением праздничного стола
Салат "Пасхальное яичко" не только невероятно вкусен, но и очень красив. Благодаря таким своим свойствам, это блюдо придется по вкусу привередливым гурманам, а также станет настоящим украшением праздничного стола за которым соберется вся семья.
Рецептом приготовления салата поделилась фудблогер с ником zhuravlina_cooking. В Instagram она рассказала как приготовить, а также красиво оформить блюдо.
Ингредиенты
- Крабовые палочки – 250 мл
- Твердый сыр – 120 гр
- Вареные яйца – 4-5 шт
- Листья салата
- Майонез – 150-180 гр
- Кукуруза консервированная – 1 банка
- Соль
- Перец
- зеленый лук
Способ приготовления
1.Выложить на тарелку листья салата и сделать майонезом овальную форму, напоминающую яйцо.
2. Первым слоем выкладываем натертый на мелкую терку сыр твердый, затем делаем майонезную сетку.
3. Вторым слоем выкладываем нарезанные крабовые палочки и снова делаем майонезную сетку.
4. Третьим слоем выкладываем кукурузу консервированную и производим майонезную сетку.
5. Четвертым слоем выкладываем натертый на мелкую терку желток и майонезную сетку.
6. Украшаем салат белком, кукурузой и крабовыми палочками так, будто делаем писанку.
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