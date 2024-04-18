Салат "Пасхальное яичко" не только невероятно вкусен, но и очень красив. Благодаря таким своим свойствам, это блюдо придется по вкусу привередливым гурманам, а также станет настоящим украшением праздничного стола за которым соберется вся семья.

Рецептом приготовления салата поделилась фудблогер с ником zhuravlina_cooking. В Instagram она рассказала как приготовить, а также красиво оформить блюдо.

Ингредиенты

Крабовые палочки – 250 мл

Твердый сыр – 120 гр

Вареные яйца – 4-5 шт

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Листья салата

Майонез – 150-180 гр

Кукуруза консервированная – 1 банка

Соль

Перец

зеленый лук

Способ приготовления

1.Выложить на тарелку листья салата и сделать майонезом овальную форму, напоминающую яйцо.

2. Первым слоем выкладываем натертый на мелкую терку сыр твердый, затем делаем майонезную сетку.

3. Вторым слоем выкладываем нарезанные крабовые палочки и снова делаем майонезную сетку.

4. Третьим слоем выкладываем кукурузу консервированную и производим майонезную сетку.

5. Четвертым слоем выкладываем натертый на мелкую терку желток и майонезную сетку.

6. Украшаем салат белком, кукурузой и крабовыми палочками так, будто делаем писанку.

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