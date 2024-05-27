Салат "Песто" из помидоров, с соусом и сыром: рецепт блюда для ужина и праздничного стола

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Летом лучше всего есть сезонные овощи и в сыром виде, делая из них полезные салаты. Заправлять салаты лучше не майонезом, а маслом, йогуртом и соусами. 

Полезный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из помидоров, с сыром и соусом. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • Помидоры черри
  • Сыр моцарелла
  • Базилик
  • Лук
  • Соль, оливковое масло, специи

Способ приготовления: 

1. Порежьте помидоры пополам и сыр. 

Свежие помидоры

2. Измельчите базилик.

Лимон и зелень для блюда

3. Лук порежьте кольцами.

Приготовление блюда

4. Выложите в миску все ингредиенты, добавьте сыр, лук, соль, оливковое масло и базилик.

Готовый салат из помидор

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