Летом лучше всего есть сезонные овощи и в сыром виде, делая из них полезные салаты. Заправлять салаты лучше не майонезом, а маслом, йогуртом и соусами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из помидоров, с сыром и соусом.

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Ингредиенты:

Помидоры черри

Сыр моцарелла

Базилик

Лук

Соль, оливковое масло, специи

Способ приготовления:

1. Порежьте помидоры пополам и сыр.

2. Измельчите базилик.

3. Лук порежьте кольцами.

4. Выложите в миску все ингредиенты, добавьте сыр, лук, соль, оливковое масло и базилик.

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