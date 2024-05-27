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Салат "Песто" из помидоров, с соусом и сыром: рецепт блюда для ужина и праздничного стола
Летом лучше всего есть сезонные овощи и в сыром виде, делая из них полезные салаты. Заправлять салаты лучше не майонезом, а маслом, йогуртом и соусами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из помидоров, с сыром и соусом.
Ингредиенты:
- Помидоры черри
- Сыр моцарелла
- Базилик
- Лук
- Соль, оливковое масло, специи
Способ приготовления:
1. Порежьте помидоры пополам и сыр.
2. Измельчите базилик.
3. Лук порежьте кольцами.
4. Выложите в миску все ингредиенты, добавьте сыр, лук, соль, оливковое масло и базилик.
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