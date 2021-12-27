Салат 'Рождественский венок' для праздничного застолья: новинка 2022

Майонезным салатом с колбасой и зеленым горошком сейчас никого не удивишь. Если вы хотите приятно поразить всю семью, на Новый год 2022 стоит приготовить действительно эффектные блюда. И на этот случай существует один оригинальный салат с названием – "Рождественский венок". Здесь сочетаются сладкие и соленые вкусы, есть легкая кислинка и терпкость – и все это из совсем небольшого количества ингредиентов.

Идея приготовления оригинального праздничного салата опубликована на странице kelbas_v в Instagram.

Ингредиенты:

листья салата – 1 упаковка

большая свекла – 1 шт

груша большая – 1 шт

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сыр с плесенью – 100 г

грецкие орехи – 100 г

гранат – 1 шт

запеченная курица

Ингредиенты для заправки:

масло – 50 мл

лимонный сок – 20 мл

мед – 1 ст.л

горчица – 1 ч.л

соль/перец

Способ приготовления:

1. В центр большой тарелки поставить посуду для соуса (у меня формочка для кекса)

2. Первым слоем выложить листья салата.

3. Свекла – отварить или запечь в фольге в течение 1 часа.

4. Груша – ее обязательно сбрызнуть лимонным соком, чтобы не темнела.

5. Дальше выложить кусочки сыра.

6. Затем орехи.

7. Посыпать зернами граната.

8. Мелко посыпать лимонную цедру.

5. Приготовить соус: все ингредиенты смешать в баночке, хорошо встряхнуть до однородности.

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