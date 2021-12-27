Салат "Рождественский венок" для праздничного застолья: новинка 2022
Майонезным салатом с колбасой и зеленым горошком сейчас никого не удивишь. Если вы хотите приятно поразить всю семью, на Новый год 2022 стоит приготовить действительно эффектные блюда. И на этот случай существует один оригинальный салат с названием – "Рождественский венок". Здесь сочетаются сладкие и соленые вкусы, есть легкая кислинка и терпкость – и все это из совсем небольшого количества ингредиентов.
Идея приготовления оригинального праздничного салата опубликована на странице kelbas_v в Instagram.
Ингредиенты:
листья салата – 1 упаковка
большая свекла – 1 шт
груша большая – 1 шт
сыр с плесенью – 100 г
грецкие орехи – 100 г
гранат – 1 шт
запеченная курица
Ингредиенты для заправки:
масло – 50 мл
лимонный сок – 20 мл
мед – 1 ст.л
горчица – 1 ч.л
соль/перец
Способ приготовления:
1. В центр большой тарелки поставить посуду для соуса (у меня формочка для кекса)
2. Первым слоем выложить листья салата.
3. Свекла – отварить или запечь в фольге в течение 1 часа.
4. Груша – ее обязательно сбрызнуть лимонным соком, чтобы не темнела.
5. Дальше выложить кусочки сыра.
6. Затем орехи.
7. Посыпать зернами граната.
8. Мелко посыпать лимонную цедру.
5. Приготовить соус: все ингредиенты смешать в баночке, хорошо встряхнуть до однородности.
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