Салат "Рождественский венок" для праздничного застолья: новинка 2022

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,9 т.
Салат 'Рождественский венок' для праздничного застолья: новинка 2022

Майонезным салатом с колбасой и зеленым горошком сейчас никого не удивишь. Если вы хотите приятно поразить всю семью, на Новый год 2022 стоит приготовить действительно эффектные блюда. И на этот случай существует один оригинальный салат с названием – "Рождественский венок". Здесь сочетаются сладкие и соленые вкусы, есть легкая кислинка и терпкость – и все это из совсем небольшого количества ингредиентов.

Идея приготовления оригинального праздничного салата опубликована на странице kelbas_v в Instagram.

Рецепт салата "Рождественский венок"

Ингредиенты:

  • листья салата – 1 упаковка

  • большая свекла – 1 шт

  • груша большая – 1 шт

Ингредиенты для салата
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  • сыр с плесенью – 100 г

  • грецкие орехи – 100 г

  • гранат – 1 шт

  • запеченная курица

Выкладывание салата

Ингредиенты для заправки:

  • масло – 50 мл

  • лимонный сок – 20 мл

Выкладывание сыра и свеклы

  • мед – 1 ст.л

  • горчица – 1 ч.л

  • соль/перец

Способ приготовления:

Выкладывание орехов

1. В центр большой тарелки поставить посуду для соуса (у меня формочка для кекса)

2. Первым слоем выложить листья салата.

3. Свекла – отварить или запечь в фольге в течение 1 часа.

4. Груша – ее обязательно сбрызнуть лимонным соком, чтобы не темнела.

Выкладывание зерен граната

5. Дальше выложить кусочки сыра.

6. Затем орехи.

7. Посыпать зернами граната.

Нарезка лимонной цедры

8. Мелко посыпать лимонную цедру.

5. Приготовить соус: все ингредиенты смешать в баночке, хорошо встряхнуть до однородности.

Соус для салата

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