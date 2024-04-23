Салат с черемшей: невероятное весеннее блюдо, которое любят все

Эрика Ильина
FoodOboz
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Салат с черемшей: невероятное весеннее блюдо, которое любят все

Черемша – растение, хорошо знакомое всем с детства. Появление на обеденном столе салата из черемши всегда ассоциировалось с приходом долгожданной весны. А еще, это очень вкусное блюдо, которое просто невозможно не любить.

Фудблогер с ником yuliia.senych решила напомнить рецепт этого невероятного салата. В Instagram она также рассказала, какая заправка подходит ему лучше всего.

Салат с черемшей: невероятное весеннее блюдо, которое любят все

Ингредиенты

  • Черемша – 150 гр
  • Яйца вареные – 3 шт.
  • Огурец – 1 шт
  • Укроп
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  • зеленый лук
  • Соль
  • Перец
  • Майонез\йогурт – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Предварительно отвариваем яйца, очищаем и измельчаем.

Салат с черемшей: невероятное весеннее блюдо, которое любят все

2. Черемшу, огурцы и зелень промываем и мелко нарезаем.

Салат с черемшей: невероятное весеннее блюдо, которое любят все

3. Сочетаем все ингредиенты в глубокой емкости и хорошо перемешиваем.

Салат с черемшей: невероятное весеннее блюдо, которое любят все

4. Заправляем майонезом или йогуртом и еще раз перемешиваем. По желанию можно заправить сметаной.

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