Черемша – растение, хорошо знакомое всем с детства. Появление на обеденном столе салата из черемши всегда ассоциировалось с приходом долгожданной весны. А еще, это очень вкусное блюдо, которое просто невозможно не любить.

Фудблогер с ником yuliia.senych решила напомнить рецепт этого невероятного салата. В Instagram она также рассказала, какая заправка подходит ему лучше всего.

Ингредиенты

Черемша – 150 гр

Яйца вареные – 3 шт.

Огурец – 1 шт

Укроп

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зеленый лук

Соль

Перец

Майонез\йогурт – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Предварительно отвариваем яйца, очищаем и измельчаем.

2. Черемшу, огурцы и зелень промываем и мелко нарезаем.

3. Сочетаем все ингредиенты в глубокой емкости и хорошо перемешиваем.

4. Заправляем майонезом или йогуртом и еще раз перемешиваем. По желанию можно заправить сметаной.

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