Салат с черемшей: невероятное весеннее блюдо, которое любят все
Черемша – растение, хорошо знакомое всем с детства. Появление на обеденном столе салата из черемши всегда ассоциировалось с приходом долгожданной весны. А еще, это очень вкусное блюдо, которое просто невозможно не любить.
Фудблогер с ником yuliia.senych решила напомнить рецепт этого невероятного салата. В Instagram она также рассказала, какая заправка подходит ему лучше всего.
Ингредиенты
- Черемша – 150 гр
- Яйца вареные – 3 шт.
- Огурец – 1 шт
- Укроп
- зеленый лук
- Соль
- Перец
- Майонез\йогурт – 1 ст.л.
Способ приготовления
1. Предварительно отвариваем яйца, очищаем и измельчаем.
2. Черемшу, огурцы и зелень промываем и мелко нарезаем.
3. Сочетаем все ингредиенты в глубокой емкости и хорошо перемешиваем.
4. Заправляем майонезом или йогуртом и еще раз перемешиваем. По желанию можно заправить сметаной.
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