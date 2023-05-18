Для ужина лучше всего готовить легкие блюда, например салаты. Весной и летом основными ингредиентами салата должны быть свежие овощи, зелень и легкие заправки. Для того, чтобы блюдо было более сытным, можно добавлять любой сыр, тунец, любую рыбы, креветки, крабовые палочки, филе.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из тунца, с солеными огурцами и горошком.

Видео дня

Ингредиенты:

консервированный горошек

консервированный тунец

соленые огурцы

фиолетовый лук

молодой лук

зеленый лук

вареные яйца

Соус:

майонез или белый йогурт+майонез+горчица

Способ приготовления:

1. С тунца слейте масло и разомните вилкой.

2. Огурцы, лук, яйца нарежьте мелким кубиком и добавьте в тунец, туда же добавьте горошек.

3. Соус: смешайте все ингредиенты.

4. Заправьте соусом салат, посолите, перемешайте и можно есть.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: