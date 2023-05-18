Салат с горошком и тунцем для легкого и бюдженого ужина: готовится 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Для ужина лучше всего готовить легкие блюда, например салаты. Весной и летом основными ингредиентами салата должны быть свежие овощи, зелень и легкие заправки. Для того, чтобы блюдо было более сытным, можно добавлять любой сыр, тунец, любую рыбы, креветки, крабовые палочки, филе. 

Полезный салат

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из тунца, с солеными огурцами и горошком. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • консервированный горошек 
  • консервированный тунец
  • соленые огурцы
  • фиолетовый лук
  • молодой лук
  • зеленый лук
  • вареные яйца

Соус: 

  • майонез или белый йогурт+майонез+горчица

Способ приготовления:

1. С тунца слейте масло и разомните вилкой.

Тунец и огурцы для салата

2. Огурцы, лук, яйца нарежьте мелким кубиком и добавьте в тунец, туда же добавьте горошек. 

Соус для салата

3. Соус: смешайте все ингредиенты.

4. Заправьте соусом салат, посолите, перемешайте и можно есть. 

Готовый салат

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