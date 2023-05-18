Салат с горошком и тунцем для легкого и бюдженого ужина: готовится 10 минут
Для ужина лучше всего готовить легкие блюда, например салаты. Весной и летом основными ингредиентами салата должны быть свежие овощи, зелень и легкие заправки. Для того, чтобы блюдо было более сытным, можно добавлять любой сыр, тунец, любую рыбы, креветки, крабовые палочки, филе.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из тунца, с солеными огурцами и горошком.
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Ингредиенты:
- консервированный горошек
- консервированный тунец
- соленые огурцы
- фиолетовый лук
- молодой лук
- зеленый лук
- вареные яйца
Соус:
- майонез или белый йогурт+майонез+горчица
Способ приготовления:
1. С тунца слейте масло и разомните вилкой.
2. Огурцы, лук, яйца нарежьте мелким кубиком и добавьте в тунец, туда же добавьте горошек.
3. Соус: смешайте все ингредиенты.
4. Заправьте соусом салат, посолите, перемешайте и можно есть.
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