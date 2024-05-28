Этот салат можно назвать одним из самых вкусных из тех, что готовятся без майонеза. Кроме этого, блюдо выглядит ярко, благодаря чему может украсить любой стол и добавить настроения.

Как правильно приготовить салат из говядины без майонеза, знает фудблогер с ником cook_julija_simonchuk. В Instagram она рассказала, какие овощи лучше всего подойдут к этому блюду.

Ингредиенты

Говядина отварная – 300 гр

Помидор – 2 шт

Болгарский перец (желтый и красный) – 2 шт.

Огурец свежий – 1-2 шт

Лук синий – 1-2 шт

Горошек консервированный – 1 банка.

Соль

Перец

Чеснок – 2 зуб

Масло растительное – 100 мл

Соевый соус – 2 ст.л.

Петрушка

Способ приготовления

1. Говядину отварить до готовности, нарезать соломкой.

2. Огурец, перец и помидор тоже порезать соломкой.

3. Выложить все в глубокую емкость, добавить горошек.

4. Выжать чеснок и сложить кучкой на салат.

5. По чесноку полить нагретым маслом, добавить соевый соус, соль, перец и измельченную зелень. Перемешать и подавать на стол.

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