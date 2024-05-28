Салат с говядиной: как приготовить яркое блюдо без майонеза
Этот салат можно назвать одним из самых вкусных из тех, что готовятся без майонеза. Кроме этого, блюдо выглядит ярко, благодаря чему может украсить любой стол и добавить настроения.
Как правильно приготовить салат из говядины без майонеза, знает фудблогер с ником cook_julija_simonchuk. В Instagram она рассказала, какие овощи лучше всего подойдут к этому блюду.
Ингредиенты
- Говядина отварная – 300 гр
- Помидор – 2 шт
- Болгарский перец (желтый и красный) – 2 шт.
- Огурец свежий – 1-2 шт
- Лук синий – 1-2 шт
- Горошек консервированный – 1 банка.
- Соль
- Перец
- Чеснок – 2 зуб
- Масло растительное – 100 мл
- Соевый соус – 2 ст.л.
- Петрушка
Способ приготовления
1. Говядину отварить до готовности, нарезать соломкой.
2. Огурец, перец и помидор тоже порезать соломкой.
3. Выложить все в глубокую емкость, добавить горошек.
4. Выжать чеснок и сложить кучкой на салат.
5. По чесноку полить нагретым маслом, добавить соевый соус, соль, перец и измельченную зелень. Перемешать и подавать на стол.
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