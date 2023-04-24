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Салат с капустой и майонезом по-новому: что добавить для яркого вкуса
Салат с капустой – бюджетное, вкусное и доступное блюдо на каждый день. Готовить его можно с майонезом и без, дополняя разными овощами: огурцами, морковью, перцем или горошком, а также зеленью.
Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом салата из капусты с майонезом по-новому, яркому вкусу которому придает плавленый сыр.
Ингредиенты:
- капуста белокочанная молодая – 400 г
- яйца – 3 шт
- плавленые сырки – 3 шт
- зелень свежая
- чеснок – 3-4 зубчика
- майонез
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Отварить яйца и натереть на терке. Также натереть на терке плавленый сыр.
2. Капусту нашинковать, посолить и размять руками.
3. Измельчить чеснок и зелень.
4. Смешать все ингредиенты и заправить их майонезом.
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