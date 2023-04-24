Салат с капустой – бюджетное, вкусное и доступное блюдо на каждый день. Готовить его можно с майонезом и без, дополняя разными овощами: огурцами, морковью, перцем или горошком, а также зеленью.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом салата из капусты с майонезом по-новому, яркому вкусу которому придает плавленый сыр.

Ингредиенты:

капуста белокочанная молодая – 400 г

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яйца – 3 шт

плавленые сырки – 3 шт

зелень свежая

чеснок – 3-4 зубчика

майонез

соль, перец

Способ приготовления:

1. Отварить яйца и натереть на терке. Также натереть на терке плавленый сыр.

2. Капусту нашинковать, посолить и размять руками.

3. Измельчить чеснок и зелень.

4. Смешать все ингредиенты и заправить их майонезом.

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