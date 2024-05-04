Салат с картофелем, селедкой и солеными огурцами: идеальное сочетание продуктов

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
84
Рецепт картофельного салата с грибами без майонеза

Предлагаем вашему вниманию салат, который захочется есть чуть ли не каждый день. Идеальное сочетание продуктов вызывает подлинное гастрономическое удовольствие. А их доступность стимулируют к тому, чтобы этот салат появлялся на столе довольно часто.

Рецептом приготовления такого необычного салата поделилась фудблогер с ником zhuravlina_cooking. В Instagram она также рассказала, какая заправка лучше всего подходит к этому салату.

Салат с картофелем, селедкой и солеными огурцами: идеальное сочетание продуктов

Ингредиенты

  • Картофель вареный – 4 шт
  • Сельдь – 250-300 гр
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  • Лук зеленый – 1 пучок
  • Укроп – 1 пучок
  • Масло
  • Горошек консервированный – 200-250 гр
  • Огурец консервированный – 4-5 шт
  • Соль – 2/3 ч.л.
  • Горчица в зернах – 1 ч.л.
  • Черный перец

Способ приготовления

1.Отваренный холодный картофель, консервированные огурцы и с/с сельдь нарезаем небольшими кубиками.

Салат с картофелем, селедкой и солеными огурцами: идеальное сочетание продуктов

2. Переводим в глубокую емкость. Добавляем измельченный укроп и зеленый лук. Перемешиваем.

Салат с картофелем, селедкой и солеными огурцами: идеальное сочетание продуктов

3. Добавляем консервированный горошек.

4. Готовим заправку. Соль смешиваем с растительным маслом и горчицей в зернах. Добавляем свежемолотый перец и хорошо перемешиваем.

Салат с картофелем, селедкой и солеными огурцами: идеальное сочетание продуктов

5. Заправляем салат, перемешиваем и подаем на стол.

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