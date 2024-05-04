Салат с картофелем, селедкой и солеными огурцами: идеальное сочетание продуктов
Предлагаем вашему вниманию салат, который захочется есть чуть ли не каждый день. Идеальное сочетание продуктов вызывает подлинное гастрономическое удовольствие. А их доступность стимулируют к тому, чтобы этот салат появлялся на столе довольно часто.
Рецептом приготовления такого необычного салата поделилась фудблогер с ником zhuravlina_cooking. В Instagram она также рассказала, какая заправка лучше всего подходит к этому салату.
Ингредиенты
- Картофель вареный – 4 шт
- Сельдь – 250-300 гр
- Лук зеленый – 1 пучок
- Укроп – 1 пучок
- Масло
- Горошек консервированный – 200-250 гр
- Огурец консервированный – 4-5 шт
- Соль – 2/3 ч.л.
- Горчица в зернах – 1 ч.л.
- Черный перец
Способ приготовления
1.Отваренный холодный картофель, консервированные огурцы и с/с сельдь нарезаем небольшими кубиками.
2. Переводим в глубокую емкость. Добавляем измельченный укроп и зеленый лук. Перемешиваем.
3. Добавляем консервированный горошек.
4. Готовим заправку. Соль смешиваем с растительным маслом и горчицей в зернах. Добавляем свежемолотый перец и хорошо перемешиваем.
5. Заправляем салат, перемешиваем и подаем на стол.
Также на OBOZ.UA можно найти и другие интересные варианты салатов: