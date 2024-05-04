Предлагаем вашему вниманию салат, который захочется есть чуть ли не каждый день. Идеальное сочетание продуктов вызывает подлинное гастрономическое удовольствие. А их доступность стимулируют к тому, чтобы этот салат появлялся на столе довольно часто.

Рецептом приготовления такого необычного салата поделилась фудблогер с ником zhuravlina_cooking. В Instagram она также рассказала, какая заправка лучше всего подходит к этому салату.

Ингредиенты

Картофель вареный – 4 шт

Сельдь – 250-300 гр

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Лук зеленый – 1 пучок

Укроп – 1 пучок

Масло

Горошек консервированный – 200-250 гр

Огурец консервированный – 4-5 шт

Соль – 2/3 ч.л.

Горчица в зернах – 1 ч.л.

Черный перец

Способ приготовления

1.Отваренный холодный картофель, консервированные огурцы и с/с сельдь нарезаем небольшими кубиками.

2. Переводим в глубокую емкость. Добавляем измельченный укроп и зеленый лук. Перемешиваем.

3. Добавляем консервированный горошек.

4. Готовим заправку. Соль смешиваем с растительным маслом и горчицей в зернах. Добавляем свежемолотый перец и хорошо перемешиваем.

5. Заправляем салат, перемешиваем и подаем на стол.

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