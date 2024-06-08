Салат с клубникой, хамоном и сыром камамбер: готовим как в ресторане
Салат можно приготовить из любых продуктов, главное правильно их подобрать по текстуре и вкусовым свойствам. А добавив хорошую заправку, из обычного салата можно создать настоящий кулинарный шедевр и даже превзойти самых известных поваров.
Фудблогер с ником yuliia_masiuk___ в своем Instagram предложила приготовить именно такой салат. В нем она объединила ароматную клубнику, сочный хамон, а также нежный сыр камамбер.
Ингредиенты
- Салат микс
- Сыр камамбер
- Клубника
- Хамон
Ингредиенты для соуса
- Оливковое масло – 1 ст.л.
- Мед – 1 ч.л.
- Дижонская горчица – 1 ч.л.
- Соус терияки – 1,5 ч.л.
- Сок лимона – 1 ст.л.
Способ приготовления
1. Листья салата выкладываем на тарелку.
2. Сверху выкладываем куски хамона.
3. Клубнику моем и нарезаем слайсами. Если маленькая – разрезаем пополам. Выкладываем на тарелку.
4. Сыр камамбер нарезаем на большие куски и также выкладываем на тарелку.
5. В отдельной емкости смешиваем все ингредиенты для соуса и поливаем салат.
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