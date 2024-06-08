Салат с клубникой, хамоном и сыром камамбер: готовим как в ресторане

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
39
Салат с клубникой, хамоном и сыром камамбер: готовим как в ресторане

Салат можно приготовить из любых продуктов, главное правильно их подобрать по текстуре и вкусовым свойствам. А добавив хорошую заправку, из обычного салата можно создать настоящий кулинарный шедевр и даже превзойти самых известных поваров.

Фудблогер с ником yuliia_masiuk___ в своем Instagram предложила приготовить именно такой салат. В нем она объединила ароматную клубнику, сочный хамон, а также нежный сыр камамбер.

Салат с клубникой, хамоном и сыром камамбер: готовим как в ресторане

Ингредиенты

  • Салат микс
  • Сыр камамбер
  • Клубника
  • Хамон

Ингредиенты для соуса

  • Оливковое масло – 1 ст.л.
  • Мед – 1 ч.л.
  • Дижонская горчица – 1 ч.л.
  • Соус терияки – 1,5 ч.л.
  • Сок лимона – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Листья салата выкладываем на тарелку.

Салат с клубникой, хамоном и сыром камамбер: готовим как в ресторане

2. Сверху выкладываем куски хамона.

3. Клубнику моем и нарезаем слайсами. Если маленькая – разрезаем пополам. Выкладываем на тарелку.

Салат с клубникой, хамоном и сыром камамбер: готовим как в ресторане

4. Сыр камамбер нарезаем на большие куски и также выкладываем на тарелку.

Салат с клубникой, хамоном и сыром камамбер: готовим как в ресторане

5. В отдельной емкости смешиваем все ингредиенты для соуса и поливаем салат.

На OBOZ.UA можно найти много других блюд из клубники:

Сейчас мы готовим

Все рецепты