Салат с клубникой и фетой: вкусное летнее блюдо за считанные минуты
Сегодня предлагаем вам приготовить салат с клубникой. Это не только очень вкусное, но и невероятно красивое блюдо. Всего несколько минут, и в вашей тарелке появится настоящее летнее наслаждение.
Фудблогер с ником ann and food в Instagram рассказала, какие ингредиенты нужны для приготовления этого салата. Она также отметила, что секретом безупречного вкуса блюда является его необычная заправка.
Ингредиенты для салата
- Клубника
- Салатный микс
- Фета
- Красный лук
- Миндаль
Ингредиенты для заправки
- Бальзамический уксус – 1 ст.л.
- Дижонская горчица – 1 ст.л.
- Мед – 1 ст.л.
- Соль
- Оливковое масло – 3 ст.л.
Способ приготовления
1. Салатный микс выкладываем сразу на тарелку, в которой блюдо будет подано на стол.
2. Добавляем клубнику, разрезанную пополам.
3. Фету нарезаем на небольшие кубики и добавляем в салат.
4. Отдельно в глубочайшей емкости смешиваем все ингредиенты для заправки.
5. Поливаем заправкой салат и присыпаем миндалем или миндальными хлопьями.
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