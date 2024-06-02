Салат с клубникой и фетой: вкусное летнее блюдо за считанные минуты

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
57
Салат с клубникой и фетой: вкусное летнее блюдо за считанные минуты

Сегодня предлагаем вам приготовить салат с клубникой. Это не только очень вкусное, но и невероятно красивое блюдо. Всего несколько минут, и в вашей тарелке появится настоящее летнее наслаждение.

Фудблогер с ником ann and food в Instagram рассказала, какие ингредиенты нужны для приготовления этого салата. Она также отметила, что секретом безупречного вкуса блюда является его необычная заправка.

Салат с клубникой и фетой: вкусное летнее блюдо за считанные минуты

Ингредиенты для салата

  • Клубника
  • Салатный микс
  • Фета
  • Красный лук
  • Миндаль

Ингредиенты для заправки

  • Бальзамический уксус – 1 ст.л.
  • Дижонская горчица – 1 ст.л.
  • Мед – 1 ст.л.
  • Соль
  • Оливковое масло – 3 ст.л.

Способ приготовления

1. Салатный микс выкладываем сразу на тарелку, в которой блюдо будет подано на стол.

2. Добавляем клубнику, разрезанную пополам.

Салат с клубникой и фетой: вкусное летнее блюдо за считанные минуты

3. Фету нарезаем на небольшие кубики и добавляем в салат.

4. Отдельно в глубочайшей емкости смешиваем все ингредиенты для заправки.

Салат с клубникой и фетой: вкусное летнее блюдо за считанные минуты

5. Поливаем заправкой салат и присыпаем миндалем или миндальными хлопьями.

Салат с клубникой и фетой: вкусное летнее блюдо за считанные минуты

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