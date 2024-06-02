Сегодня предлагаем вам приготовить салат с клубникой. Это не только очень вкусное, но и невероятно красивое блюдо. Всего несколько минут, и в вашей тарелке появится настоящее летнее наслаждение.

Фудблогер с ником ann and food в Instagram рассказала, какие ингредиенты нужны для приготовления этого салата. Она также отметила, что секретом безупречного вкуса блюда является его необычная заправка.

Ингредиенты для салата

Клубника

Салатный микс

Фета

Красный лук

Миндаль

Ингредиенты для заправки

Бальзамический уксус – 1 ст.л.

Дижонская горчица – 1 ст.л.

Мед – 1 ст.л.

Соль

Оливковое масло – 3 ст.л.

Способ приготовления

1. Салатный микс выкладываем сразу на тарелку, в которой блюдо будет подано на стол.

2. Добавляем клубнику, разрезанную пополам.

3. Фету нарезаем на небольшие кубики и добавляем в салат.

4. Отдельно в глубочайшей емкости смешиваем все ингредиенты для заправки.

5. Поливаем заправкой салат и присыпаем миндалем или миндальными хлопьями.

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