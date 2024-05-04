Салат с колбасой и сухариками за 5 минут: легко готовится и очень вкусный
Когда совсем нет времени на приготовление салата, следует воспользоваться этим рецептом. За 5 минут на вашем столе появится вкусный и питательный салат с копченой колбасой, сухариками и молодой капустой.
Фудблогер с ником zhuravlina_cooking в Instagram рассказала, в какой пропорции совмещать ингредиенты для этого салата. Кстати, он может отлично заменить полноценный ужин.
Ингредиенты
- Капуста молодая – 250 гр
- Копченая колбаса – 170 гр
- Кукуруза консервированная
- Сухарики со вкусом бекона – 70 гр
- Соль
- Майонез или сметана
Способ приготовления
1.Молодую капусту тоненько шинкуем и выкладываем в глубокую емкость.
2. Колбасу нарезаем тонкой соломкой и добавляем в капусту.
3. Добавляем консервированную кукурузу в том количестве, в котором считаете нужным.
4. Добавляем соль и заправляем салат по вкусу.
5. В конце добавляем сухарики. Перемешиваем салат на сразу подаваем к столу.
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