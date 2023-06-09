Салат с крабовыми палочками и пекинской капустой для легкого ужина за 10 минут: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Пекинская капуста – идеальный продукт для приготовления вкусных, легких салатов, а также из нее можно готовить супы, голубцы. 

Как сделать голубцы из пекинской капусты

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом салата из пекинской капусты и крабовых палочек, который будет очень вкусным. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • пекинская капуста – 500 г
  • крабовые палочки – 350 г
  • вареные яйца – 6 шт.
  • кукуруза – 1 б.
  • майонез – 4-5 ст. л.
  • специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Капусту помойте, обсушите и тонко нарежьте.

Капуста и зелень

2. Крабовые палочки и яйца порежьте кубиками.

Крабовые палочки для приготовления салата

3. В миске соедините ингредиенты, добавьте консервированную кукурузу. Заправьте специями и майонез, перемешайте и можно есть. 

Готовый салат

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