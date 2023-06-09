Пекинская капуста – идеальный продукт для приготовления вкусных, легких салатов, а также из нее можно готовить супы, голубцы.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом салата из пекинской капусты и крабовых палочек, который будет очень вкусным.

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Ингредиенты:

пекинская капуста – 500 г

крабовые палочки – 350 г

вареные яйца – 6 шт.

кукуруза – 1 б.

майонез – 4-5 ст. л.

специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Капусту помойте, обсушите и тонко нарежьте.

2. Крабовые палочки и яйца порежьте кубиками.

3. В миске соедините ингредиенты, добавьте консервированную кукурузу. Заправьте специями и майонез, перемешайте и можно есть.

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