Видео дня
Салат с крабовыми палочками и пекинской капустой для легкого ужина за 10 минут: делимся рецептом
Пекинская капуста – идеальный продукт для приготовления вкусных, легких салатов, а также из нее можно готовить супы, голубцы.
Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом салата из пекинской капусты и крабовых палочек, который будет очень вкусным.
Ингредиенты:
- пекинская капуста – 500 г
- крабовые палочки – 350 г
- вареные яйца – 6 шт.
- кукуруза – 1 б.
- майонез – 4-5 ст. л.
- специи: соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Капусту помойте, обсушите и тонко нарежьте.
2. Крабовые палочки и яйца порежьте кубиками.
3. В миске соедините ингредиенты, добавьте консервированную кукурузу. Заправьте специями и майонез, перемешайте и можно есть.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: