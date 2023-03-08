Салат с крабовыми палочками по-новому: делимся рецептом вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,3 т.
Рецепт салата

Крабовые палочки – идеальный продукт для приготовления салатов, закусок. Стоит отметить, что этот продукт очень хорошо сочетается со овощами, зеленью, соусами. 

Вкусный салат

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из крабовых палочек, с сыром и консервированным ананасом. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 200 г
  • яйца – 4 шт. 
  • сыр твердый – 150-200 г. 
  • ананас – 1/2 б (банка 580 мл)
  • кукуруза – 1/2 банка
  • майонез – 2-4 ст. л. 
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите яйца, почистите и нарежьте кубиком. 

Вареные яйца 

2. Крабовые палочки порежьте также кубиком. 

Крабовые палочки

3. Сыр порежьте или натрите на терке. 

4. Из кукурузы и ананаса слейте лишнюю жидкость.

Приготовление салата

5. Все переложите в миску, добавьте несколько ложек майонеза, посолите и перемешайте. 

Готовый салат

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