Крабовые палочки – идеальный продукт для приготовления салатов, закусок. Стоит отметить, что этот продукт очень хорошо сочетается со овощами, зеленью, соусами.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из крабовых палочек, с сыром и консервированным ананасом.

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Ингредиенты:

крабовые палочки – 200 г

яйца – 4 шт.

сыр твердый – 150-200 г.

ананас – 1/2 б (банка 580 мл)

кукуруза – 1/2 банка

майонез – 2-4 ст. л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите яйца, почистите и нарежьте кубиком.

2. Крабовые палочки порежьте также кубиком.

3. Сыр порежьте или натрите на терке.

4. Из кукурузы и ананаса слейте лишнюю жидкость.

5. Все переложите в миску, добавьте несколько ложек майонеза, посолите и перемешайте.

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