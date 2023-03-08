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Салат с крабовыми палочками по-новому: делимся рецептом вкусного блюда
Крабовые палочки – идеальный продукт для приготовления салатов, закусок. Стоит отметить, что этот продукт очень хорошо сочетается со овощами, зеленью, соусами.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из крабовых палочек, с сыром и консервированным ананасом.
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 200 г
- яйца – 4 шт.
- сыр твердый – 150-200 г.
- ананас – 1/2 б (банка 580 мл)
- кукуруза – 1/2 банка
- майонез – 2-4 ст. л.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварите яйца, почистите и нарежьте кубиком.
2. Крабовые палочки порежьте также кубиком.
3. Сыр порежьте или натрите на терке.
4. Из кукурузы и ананаса слейте лишнюю жидкость.
5. Все переложите в миску, добавьте несколько ложек майонеза, посолите и перемешайте.
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