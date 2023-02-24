Салат из крабовых палочек – одно из самых простых и вкусных блюд, которое можно готовить как для праздничного обеда, так и на каждый день. Крабовые палочки хорошо сочетаются с кукурузой, куриным филе, сыром, овощами.

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусного крабового салата с твердым сыром и сухарями.

Видео дня

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 200 г

Помидоры – 2-3 шт.

Сыр твердый – 100 г

Кукуруза консервированная – 100-150 г

Майонез – по вкусу

Сухарики (можно магазинные, или порезать кубиками батон и обжарить на сливочном масле)

Способ приготовления:

1. Помидоры и крабовые палочки нарежьте кубиками.

2. Соберите салат: помидоры выложите первым слоем, смажьте майонезом, далее – крабовые палочки, майонез, кукуруза, майонез, сыр и сверху сухарики.

Готовый салат поставьте в холодильник!