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Салат с крабовыми палочками по-новому: готовится 10 минут
Салат из крабовых палочек – одно из самых простых и вкусных блюд, которое можно готовить как для праздничного обеда, так и на каждый день. Крабовые палочки хорошо сочетаются с кукурузой, куриным филе, сыром, овощами.
Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусного крабового салата с твердым сыром и сухарями.
Ингредиенты:
- Крабовые палочки – 200 г
- Помидоры – 2-3 шт.
- Сыр твердый – 100 г
- Кукуруза консервированная – 100-150 г
- Майонез – по вкусу
- Сухарики (можно магазинные, или порезать кубиками батон и обжарить на сливочном масле)
Способ приготовления:
1. Помидоры и крабовые палочки нарежьте кубиками.
2. Соберите салат: помидоры выложите первым слоем, смажьте майонезом, далее – крабовые палочки, майонез, кукуруза, майонез, сыр и сверху сухарики.
Готовый салат поставьте в холодильник!