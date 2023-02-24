Салат с крабовыми палочками по-новому: готовится 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
3,3 т.
Рецепт салата с крабовыми палочками и морковью

Салат из крабовых палочек – одно из самых простых и вкусных блюд, которое можно готовить как для праздничного обеда, так и на каждый день. Крабовые палочки хорошо сочетаются с кукурузой, куриным филе, сыром, овощами.

Что приготовить из крабовых палочек

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусного крабового салата с твердым сыром и сухарями.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 200 г
  • Помидоры – 2-3 шт.
  • Сыр твердый – 100 г
  • Кукуруза консервированная – 100-150 г
  • Майонез – по вкусу
  • Сухарики (можно магазинные, или порезать кубиками батон и обжарить на сливочном масле)

Способ приготовления:

1. Помидоры и крабовые палочки нарежьте кубиками.

Помидоры для салата

2. Соберите салат: помидоры выложите первым слоем, смажьте майонезом, далее – крабовые палочки, майонез, кукуруза, майонез, сыр и сверху сухарики.

Крабовые палочки

Готовый салат поставьте в холодильник!

Готовый салат

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