Салат – самое простое в приготовлении блюдо, как для праздничного стола, так и на каждый день. Готовить их можно из абсолютно разных продуктов, весной лучше всего готовить более легкие из овощей, зелени, с сыром, морепродуктами, яйцами и легкими заправками.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень быстрого в приготовлении салата из крабовых палочек и твердым сыром и ананасами.

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Ингредиенты:

крабовые палочки – 180 г

ананасы консервированные – 150-200 г

сыр твердый – 100 г

колбаса копченая – 150 г

яйца вареные – 2 шт.

чеснок – 1-2 зуб.

соль, перец – по вкусу

майонез или йогурт – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте копченую колбасу соломкой, крабовые палочки произвольно. Ананасы разрежьте на небольшие куски.

3. Яйца сварите, почистите и порежьте большими кусками.

4. Сыр натрите на большую терку или порежьте кубиками.

5. Все ингредиенты переложите в миску, добавьте соль, перец, чеснок и заправьте йогуртом, перемешайте и можно добавить зелень.

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