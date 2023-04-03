Салат с крабовыми палочками по-новому: рецепт быстрого и вкусного блюда для пасхального стола
Салат – самое простое в приготовлении блюдо, как для праздничного стола, так и на каждый день. Готовить их можно из абсолютно разных продуктов, весной лучше всего готовить более легкие из овощей, зелени, с сыром, морепродуктами, яйцами и легкими заправками.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень быстрого в приготовлении салата из крабовых палочек и твердым сыром и ананасами.
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 180 г
- ананасы консервированные – 150-200 г
- сыр твердый – 100 г
- колбаса копченая – 150 г
- яйца вареные – 2 шт.
- чеснок – 1-2 зуб.
- соль, перец – по вкусу
- майонез или йогурт – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарежьте копченую колбасу соломкой, крабовые палочки произвольно. Ананасы разрежьте на небольшие куски.
3. Яйца сварите, почистите и порежьте большими кусками.
4. Сыр натрите на большую терку или порежьте кубиками.
5. Все ингредиенты переложите в миску, добавьте соль, перец, чеснок и заправьте йогуртом, перемешайте и можно добавить зелень.
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