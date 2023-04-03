Салат с крабовыми палочками по-новому: рецепт быстрого и вкусного блюда для пасхального стола

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
4,4 т.
Рецепт салата

Салат – самое простое в приготовлении блюдо, как для праздничного стола, так и на каждый день. Готовить их можно из абсолютно разных продуктов, весной лучше всего готовить более легкие из овощей, зелени, с сыром, морепродуктами, яйцами и легкими заправками. 

Салат с крабовыми палочками по-новому

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень быстрого в приготовлении салата из крабовых палочек и твердым сыром и ананасами. 

Рецепт салата
Видео дня

Ингредиенты: 

  • крабовые палочки – 180 г
  • ананасы консервированные – 150-200 г
  • сыр твердый – 100 г
  • колбаса копченая – 150 г
  • яйца вареные – 2 шт. 
  • чеснок – 1-2 зуб.
  • соль, перец – по вкусу
  • майонез или йогурт – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте копченую колбасу соломкой, крабовые палочки произвольно. Ананасы разрежьте на небольшие куски.

Крабовые палочки

3. Яйца сварите, почистите и порежьте большими кусками.

4. Сыр натрите на большую терку или порежьте кубиками.

Твердый сыр

5. Все ингредиенты переложите в миску, добавьте соль, перец, чеснок и заправьте йогуртом, перемешайте и можно добавить зелень.

Готовый салат

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты