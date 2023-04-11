Салаты из крабовых палочек – блюдо как для праздничного стола, так и на каждый день. Следует отметить, что крабовые палочки очень хорошо сочетаются с овощами, соусами, твердым сыром, чесноком и ананасами.

Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом легкого салата из крабовых палочек, помидоров и твердого сыра.

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Ингредиенты:

помидоры – 2 шт.

перец болгарский – 1 шт.

крабовые палочки – 250 г

сыр твердый – 200 г

чеснок – 2 зуб.

майонез – 100-150 г

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте помидоры и болгарский перец крупными кубиками.

2. Крабовые палочки нарежьте соломкой.

3. Сыр натрите на терку.

4. Чеснок натрите на мелкой терке.

5. Переложите в миску все ингредиенты, заправьте майонезом и перемешайте.

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