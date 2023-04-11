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Салат с крабовыми палочками по-новому за 10 минут: рецепт блюда для пасхального стола
Салаты из крабовых палочек – блюдо как для праздничного стола, так и на каждый день. Следует отметить, что крабовые палочки очень хорошо сочетаются с овощами, соусами, твердым сыром, чесноком и ананасами.
Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом легкого салата из крабовых палочек, помидоров и твердого сыра.
Ингредиенты:
- помидоры – 2 шт.
- перец болгарский – 1 шт.
- крабовые палочки – 250 г
- сыр твердый – 200 г
- чеснок – 2 зуб.
- майонез – 100-150 г
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарежьте помидоры и болгарский перец крупными кубиками.
2. Крабовые палочки нарежьте соломкой.
3. Сыр натрите на терку.
4. Чеснок натрите на мелкой терке.
5. Переложите в миску все ингредиенты, заправьте майонезом и перемешайте.
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