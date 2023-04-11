Салат с крабовыми палочками по-новому за 10 минут: рецепт блюда для пасхального стола

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
3,8 т.
Рецепт салата

Салаты из крабовых палочек – блюдо как для праздничного стола, так и на каждый день. Следует отметить, что крабовые палочки очень хорошо сочетаются с овощами, соусами, твердым сыром, чесноком и ананасами.

Салат с крабовыми палочками

Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом легкого салата из крабовых палочек, помидоров и твердого сыра.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • помидоры – 2 шт.
  • перец болгарский – 1 шт.
  • крабовые палочки – 250 г
  • сыр твердый – 200 г
  • чеснок – 2 зуб.
  • майонез – 100-150 г
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте помидоры и болгарский перец крупными кубиками.

Помидоры для салата

2. Крабовые палочки нарежьте соломкой.

Приготовление салата

3. Сыр натрите на терку.

Чем заправить салат

4. Чеснок натрите на мелкой терке.

5. Переложите в миску все ингредиенты, заправьте майонезом и перемешайте.

Готовый салат

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