Салат с курицей и брокколи: вкусное и питательное блюдо для завтрака
Салат с курицей и брокколи идеально подходит к завтраку. Он питателен и полезен, поэтому придает силы в течение активного дня и прибавляет бодрости организму.
А еще это блюдо можно готовить в течение целого года, ведь неважно, какие именно овощи вы используете: свежие или замороженные. Именно так утверждает фудблогер Лиза Глинская, которая в своем Instagram предоставила подробный рецепт этого невероятного салата.
Ингредиенты
- Куриное филе – 250 гр
- Брокколи – 250 гр
- Твердый сыр – 100 гр
- Томаты черри – 100 гр
- Масло растительное – 20-30 мл
- Лимонный сок – 5-7 мл
Способ приготовления
1. Филе курицы порезать на небольшие кусочки добавить 10 мл ароматного масла "Олейна" с травами базилик, орегано, розмарин. Посолить и обжарить, можно использовать отварную курицу.
2. Брокколи порезать на соцветия, бросить в кипящую подсоленную воду на несколько минут.
3. Переложить в холодную воду, чтобы сохранить насыщенный цвет брокколи.
4. Натереть творог на большой терке, порезать черри.
5. Смешать все ингредиенты, посолить по вкусу, заправить растительным маслом и сбрызнуть лимонным соком.
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