Салат с курицей и брокколи идеально подходит к завтраку. Он питателен и полезен, поэтому придает силы в течение активного дня и прибавляет бодрости организму.

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А еще это блюдо можно готовить в течение целого года, ведь неважно, какие именно овощи вы используете: свежие или замороженные. Именно так утверждает фудблогер Лиза Глинская, которая в своем Instagram предоставила подробный рецепт этого невероятного салата.

Ингредиенты

Куриное филе – 250 гр

Брокколи – 250 гр

Твердый сыр – 100 гр

Томаты черри – 100 гр

Масло растительное – 20-30 мл

Лимонный сок – 5-7 мл

Способ приготовления

1. Филе курицы порезать на небольшие кусочки добавить 10 мл ароматного масла "Олейна" с травами базилик, орегано, розмарин. Посолить и обжарить, можно использовать отварную курицу.

2. Брокколи порезать на соцветия, бросить в кипящую подсоленную воду на несколько минут.

3. Переложить в холодную воду, чтобы сохранить насыщенный цвет брокколи.

4. Натереть творог на большой терке, порезать черри.

5. Смешать все ингредиенты, посолить по вкусу, заправить растительным маслом и сбрызнуть лимонным соком.

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