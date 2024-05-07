Весной самое время привести в порядок свое питание и позаботиться о сбалансированности полезных веществ. В таком случае пригодится салат с курицей и тремя видами орехов. Он не только насытит организм, но и удивит своим невероятным вкусом.

Как правильно приготовить такой салат точно знает фудблогер с ником julia.g.space. В Instagram она предоставила подробный рецепт этого блюда, а также указала, какие орехи подойдет лучше всего.

Ингредиенты

Отварное куриное филе – 500 гр

Видео дня

Стебель сельдерея – 200 гр

Очищенные яблоки – 200 гр

Фундук – 50 гр

Грецкие орехи – 50 гр

Кедровые орехи – 30 гр

Изюм – 100 гр

Сметана – 4 ст.л.

Майонез – 2 ст.л.

Соль

Перец

Способ приготовления

1.Стебли сельдерея и яблоки очищаем и нарезаем на небольшие куски. Соединяем в глубокой емкости.

2. Отварное и полностью охлажденное куриное филе мелко нарезаем и отправляем к сельдерею с яблоком.

3. Фундук и грецкие орехи измельчаем ножом.

4. В общую емкость добавляем измельченные орешки, целые кедровые орешки, предварительно замоченные изюм, соль и перец.

5. Заправляем сметаной и майонезом. Все хорошо перемешиваем и подаем на стол.

Также на OBOZ.UA можно найти и другие интересные варианты салатов: