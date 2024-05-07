Салат с курицей и тремя видами орехов: сбалансированное и вкусное блюдо
Весной самое время привести в порядок свое питание и позаботиться о сбалансированности полезных веществ. В таком случае пригодится салат с курицей и тремя видами орехов. Он не только насытит организм, но и удивит своим невероятным вкусом.
Как правильно приготовить такой салат точно знает фудблогер с ником julia.g.space. В Instagram она предоставила подробный рецепт этого блюда, а также указала, какие орехи подойдет лучше всего.
Ингредиенты
- Отварное куриное филе – 500 гр
- Стебель сельдерея – 200 гр
- Очищенные яблоки – 200 гр
- Фундук – 50 гр
- Грецкие орехи – 50 гр
- Кедровые орехи – 30 гр
- Изюм – 100 гр
- Сметана – 4 ст.л.
- Майонез – 2 ст.л.
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1.Стебли сельдерея и яблоки очищаем и нарезаем на небольшие куски. Соединяем в глубокой емкости.
2. Отварное и полностью охлажденное куриное филе мелко нарезаем и отправляем к сельдерею с яблоком.
3. Фундук и грецкие орехи измельчаем ножом.
4. В общую емкость добавляем измельченные орешки, целые кедровые орешки, предварительно замоченные изюм, соль и перец.
5. Заправляем сметаной и майонезом. Все хорошо перемешиваем и подаем на стол.
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