Салат с курицей и тремя видами орехов: сбалансированное и вкусное блюдо

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Салат с курицей и тремя видами орехов: сбалансированное и вкусное блюдо

Весной самое время привести в порядок свое питание и позаботиться о сбалансированности полезных веществ. В таком случае пригодится салат с курицей и тремя видами орехов. Он не только насытит организм, но и удивит своим невероятным вкусом.

Как правильно приготовить такой салат точно знает фудблогер с ником julia.g.space. В Instagram она предоставила подробный рецепт этого блюда, а также указала, какие орехи подойдет лучше всего.

Салат с курицей и тремя видами орехов: сбалансированное и вкусное блюдо

Ингредиенты

  • Отварное куриное филе – 500 гр
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  • Стебель сельдерея – 200 гр
  • Очищенные яблоки – 200 гр
  • Фундук – 50 гр
  • Грецкие орехи – 50 гр
  • Кедровые орехи – 30 гр
  • Изюм – 100 гр
  • Сметана – 4 ст.л.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1.Стебли сельдерея и яблоки очищаем и нарезаем на небольшие куски. Соединяем в глубокой емкости.

Салат с курицей и тремя видами орехов: сбалансированное и вкусное блюдо

2. Отварное и полностью охлажденное куриное филе мелко нарезаем и отправляем к сельдерею с яблоком.

3. Фундук и грецкие орехи измельчаем ножом.

Салат с курицей и тремя видами орехов: сбалансированное и вкусное блюдо

4. В общую емкость добавляем измельченные орешки, целые кедровые орешки, предварительно замоченные изюм, соль и перец.

Салат с курицей и тремя видами орехов: сбалансированное и вкусное блюдо

5. Заправляем сметаной и майонезом. Все хорошо перемешиваем и подаем на стол.

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