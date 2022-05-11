С курицей сочетаются абсолютно любые овощи, заправки и гарниры. Все потому, что такое мясо в меру жирное и довольно легкое. Одним из вариантов быстрого блюда из такого продукта евляется салат. Совместив подходящие ингредиенты, вы получите нереально вкусное блюдо, которое подойдет и для легкого перекуса, и даже для празднования.

Идея приготовления салата с курицей опубликована на странице good_food_style в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе отварное или копченое – 300-500 г

консервированные ананасы – 1 банка

консервированная кукуруза – 1 банка

отварные яйца – 4 шт

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свежий огурец – 1 шт

соль, перец – по вкусу

майонез

Способ приготовления:

1. Куриное филе или копченую курицу нарезать кубиками.

2. Яйца и огурец измельчить кубиками.

3. Все смешать, добавить кукурузу и заправить майонезом салат.

4. Оставить салат на несколько часов в холодильнике.

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