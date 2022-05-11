Салат с курицей: с чем лучше соединить мясо в блюде
С курицей сочетаются абсолютно любые овощи, заправки и гарниры. Все потому, что такое мясо в меру жирное и довольно легкое. Одним из вариантов быстрого блюда из такого продукта евляется салат. Совместив подходящие ингредиенты, вы получите нереально вкусное блюдо, которое подойдет и для легкого перекуса, и даже для празднования.
Идея приготовления салата с курицей опубликована на странице good_food_style в Instagram.
Ингредиенты:
куриное филе отварное или копченое – 300-500 г
консервированные ананасы – 1 банка
консервированная кукуруза – 1 банка
отварные яйца – 4 шт
свежий огурец – 1 шт
соль, перец – по вкусу
майонез
Способ приготовления:
1. Куриное филе или копченую курицу нарезать кубиками.
2. Яйца и огурец измельчить кубиками.
3. Все смешать, добавить кукурузу и заправить майонезом салат.
4. Оставить салат на несколько часов в холодильнике.
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