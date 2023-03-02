Салат из куриного филе и овощей – блюдо, которое можно готовить как для праздничного стола, так и на каждый день. Вкусу сухому, на первый взгляд, филе придадут специи, лимон, йогурт, масло.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из куриного филе, с яблоком, черносливом и орехами.

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Ингредиенты:

куриное филе – 100 г

яблоко – 1-2 шт.

сыр твердый – 80 г

чернослив вяленый – 50 г

орехи грецкие – 30 г

чеснок – 3 зуб.

соль, перец, майонез – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе отварите. Порежьте кубиком.

2. Яблоко нарежьте кубиком.

3. Соберите салат: первый слой – куриное филе, майонез, чеснок, далее яблоко, майонез, порезанный чернослив, майонез. Сверху присыпьте тертым сыром. Украсить салат можно орехами и зеленью.

Готовый салат лучше всего поставить в холодильник на несколько часов!

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