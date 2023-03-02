Салат с курицей, яблоком и черносливом за 15 минут: рецепт вкусного и сытного блюда
Салат из куриного филе и овощей – блюдо, которое можно готовить как для праздничного стола, так и на каждый день. Вкусу сухому, на первый взгляд, филе придадут специи, лимон, йогурт, масло.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из куриного филе, с яблоком, черносливом и орехами.
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Ингредиенты:
- куриное филе – 100 г
- яблоко – 1-2 шт.
- сыр твердый – 80 г
- чернослив вяленый – 50 г
- орехи грецкие – 30 г
- чеснок – 3 зуб.
- соль, перец, майонез – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе отварите. Порежьте кубиком.
2. Яблоко нарежьте кубиком.
3. Соберите салат: первый слой – куриное филе, майонез, чеснок, далее яблоко, майонез, порезанный чернослив, майонез. Сверху присыпьте тертым сыром. Украсить салат можно орехами и зеленью.
Готовый салат лучше всего поставить в холодильник на несколько часов!
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