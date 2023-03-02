Салат с курицей, яблоком и черносливом за 15 минут: рецепт вкусного и сытного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
3,0 т.
Рецепт салата

Салат из куриного филе и овощей – блюдо, которое можно готовить как для праздничного стола, так и на каждый день. Вкусу сухому, на первый взгляд, филе придадут специи, лимон, йогурт, масло.

Вкусный салат

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из куриного филе, с яблоком, черносливом и орехами.

Рецепт салата
Видео дня

Ингредиенты:

  • куриное филе – 100 г
  • яблоко – 1-2 шт.
  • сыр твердый – 80 г
  • чернослив вяленый – 50 г
  • орехи грецкие – 30 г
  • чеснок – 3 зуб.
  • соль, перец, майонез – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе отварите. Порежьте кубиком.

Филе для салата

2. Яблоко нарежьте кубиком.

Ингредиенты для салата

3. Соберите салат: первый слой – куриное филе, майонез, чеснок, далее яблоко, майонез, порезанный чернослив, майонез. Сверху присыпьте тертым сыром. Украсить салат можно орехами и зеленью.

Приготовление салата

Готовый салат лучше всего поставить в холодильник на несколько часов!

Готовый салат

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты