Сезон одуванчика в самом разгаре. Это растение способно не только завораживать внешним видом и ароматом, но и стать отличным дополнением в блюдах. К примеру, салаты. Листья одуванчика в таком случае имеют пикантный привкус, приятную горчинку и хруст.

Фудблогер Виктория Попин в своем кулинарном блоге Picantecooking поделилась рецептом салата из листьев одуванчика и яйцом пашот.

Ингредиенты:

листья одуванчика – 2 пучки

бекон – 100 г

растительное масло – 3 ст. л.

мед – 1,5 ч. л.

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яблочный уксус – 2,5 ст. л.

горчица – 1 ст. л.

лук – 1\2 шт

огурцы – 2 шт

семена подсолнечника – 30 г

соль, перец

Для яиц пашот:

яйца – 2 шт

вода – 1,5л

винный уксус – 1 ст. л.

соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Нарезать огурцы и лук.

2. Подготовить листья одуванчика.

3. Поджарить семена подсолнечника.

4. В сосуде взбить мед, горчицу и уксус до однородности.

5. Поджарить бекон.

6. В сковороду, где жарился бекон, добавить лук и заправку, посолить. Жарить до мягкости.

7. Тем временем сварить яйца пашот.

8. Смешать ингредиенты для салата.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить мед из одуванчика.