Салат с листьями одуванчика: как приготовить витаминное блюдо
Сезон одуванчика в самом разгаре. Это растение способно не только завораживать внешним видом и ароматом, но и стать отличным дополнением в блюдах. К примеру, салаты. Листья одуванчика в таком случае имеют пикантный привкус, приятную горчинку и хруст.
Фудблогер Виктория Попин в своем кулинарном блоге Picantecooking поделилась рецептом салата из листьев одуванчика и яйцом пашот.
Ингредиенты:
листья одуванчика – 2 пучки
бекон – 100 г
растительное масло – 3 ст. л.
мед – 1,5 ч. л.
яблочный уксус – 2,5 ст. л.
горчица – 1 ст. л.
лук – 1\2 шт
огурцы – 2 шт
семена подсолнечника – 30 г
соль, перец
Для яиц пашот:
яйца – 2 шт
вода – 1,5л
винный уксус – 1 ст. л.
соль – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Нарезать огурцы и лук.
2. Подготовить листья одуванчика.
3. Поджарить семена подсолнечника.
4. В сосуде взбить мед, горчицу и уксус до однородности.
5. Поджарить бекон.
6. В сковороду, где жарился бекон, добавить лук и заправку, посолить. Жарить до мягкости.
7. Тем временем сварить яйца пашот.
8. Смешать ингредиенты для салата.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить мед из одуванчика.