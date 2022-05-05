Салат с листьями одуванчика: как приготовить витаминное блюдо

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
393
Салат с листьями одуванчика: как приготовить витаминное блюдо

Сезон одуванчика в самом разгаре. Это растение способно не только завораживать внешним видом и ароматом, но и стать отличным дополнением в блюдах. К примеру, салаты. Листья одуванчика в таком случае имеют пикантный привкус, приятную горчинку и хруст.

Фудблогер Виктория Попин в своем кулинарном блоге Picantecooking поделилась рецептом салата из листьев одуванчика и яйцом пашот.

Салат с листьев одуванчика и яйцом пашот

Ингредиенты:

  • листья одуванчика – 2 пучки

  • бекон – 100 г

  • растительное масло – 3 ст. л.

  • мед – 1,5 ч. л.

Видео дня

  • яблочный уксус – 2,5 ст. л.

  • горчица – 1 ст. л.

  • лук – 1\2 шт

  • огурцы – 2 шт

  • семена подсолнечника – 30 г

  • соль, перец

Что приготовить из одуванчика

Для яиц пашот:

  • яйца – 2 шт

  • вода – 1,5л

  • винный уксус – 1 ст. л.

  • соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Нарезать огурцы и лук.

2. Подготовить листья одуванчика.

Ингредиенты для салата

3. Поджарить семена подсолнечника.

4. В сосуде взбить мед, горчицу и уксус до однородности.

Как правильно сварить яйцо пашот

5. Поджарить бекон.

6. В сковороду, где жарился бекон, добавить лук и заправку, посолить. Жарить до мягкости.

7. Тем временем сварить яйца пашот.

Салат с одуванчиком

8. Смешать ингредиенты для салата.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить мед из одуванчика.

Сейчас мы готовим

Все рецепты