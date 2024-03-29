Салат с пекинской капустой и морковью по-корейски: готовится 10 минут
Пекинская капуста – идеальный овощ для приготовления вкусных и легких салатов. К тому же капуста отлично сочетается со всеми овощами, а также мясом, колбасой, морепродуктами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из пекинской капусты с твердым сыром, морковью по-корейски и вареными яйцами.
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Ингредиенты:
- 1 небольшая или половина крупной пекинской капусты
- 200 г балыка, ветчины или другого копченого мяса
- 150 г твердого сыра
- 100 г грецких орехов
- 4 вареных яйца
- 200 г моркови по-корейски
Заправка:
- 200 г греческого йогурта
- 2 ст. л. мягкой горчицы
- соль и молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Тоненько нарежьте капусту. Балык, сыр и яйца режем тоненькой соломкой.
2. В большую миску переложите порезанную капусту, мясо, сыр, яйца. Добавьте орехи и морковь по-корейски, перемешайте.
3. Для заправки смешиваем все ингредиенты.
4. Порцию салата переложите в миску и добавьте 2 ст.л заправки, перемешайте и подавайте.
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