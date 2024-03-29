Салат с пекинской капустой и морковью по-корейски: готовится 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт салата

Пекинская капуста – идеальный овощ для приготовления вкусных и легких салатов. К тому же капуста отлично сочетается со всеми овощами, а также мясом, колбасой, морепродуктами. 

Вкусный салат из пекинской капусты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из пекинской капусты с твердым сыром, морковью по-корейски и вареными яйцами. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • 1 небольшая или половина крупной пекинской капусты
  • 200 г балыка, ветчины или другого копченого мяса
  • 150 г твердого сыра
  • 100 г грецких орехов
  • 4 вареных яйца
  • 200 г моркови по-корейски

Заправка:

  • 200 г греческого йогурта
  • 2 ст. л. мягкой горчицы
  • соль и молотый перец – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Тоненько нарежьте капусту. Балык, сыр и яйца режем тоненькой соломкой.

Ингредиенты для салата

2. В большую миску переложите порезанную капусту, мясо, сыр, яйца. Добавьте орехи и морковь по-корейски, перемешайте.

Приготовление салата

3. Для заправки смешиваем все ингредиенты.

Соус для салата

4. Порцию салата переложите в миску и добавьте 2 ст.л заправки, перемешайте и подавайте.

Готовый салат

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