Пекинская капуста – идеальный овощ для приготовления вкусных и легких салатов. К тому же капуста отлично сочетается со всеми овощами, а также мясом, колбасой, морепродуктами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из пекинской капусты с твердым сыром, морковью по-корейски и вареными яйцами.

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Ингредиенты:

1 небольшая или половина крупной пекинской капусты

200 г балыка, ветчины или другого копченого мяса

150 г твердого сыра

100 г грецких орехов

4 вареных яйца

200 г моркови по-корейски

Заправка:

200 г греческого йогурта

2 ст. л. мягкой горчицы

соль и молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Тоненько нарежьте капусту. Балык, сыр и яйца режем тоненькой соломкой.

2. В большую миску переложите порезанную капусту, мясо, сыр, яйца. Добавьте орехи и морковь по-корейски, перемешайте.

3. Для заправки смешиваем все ингредиенты.

4. Порцию салата переложите в миску и добавьте 2 ст.л заправки, перемешайте и подавайте.

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