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Салат из пекинской капусты на каждый день: простой рецепт вкусного блюда
Пекинская капуста – идеальный продукт для приготовления легких, вкусных салатов. К тому же капуста очень хорошо сочетается практически со всеми овощами, соусами и специями.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного и легкого в приготовления салата из пекинской капусты, который готовится 10 минут.
Ингредиенты:
- пекинская капуста
- ветчина
- томаты
- сыр
- чеснок
- майонез
- сухарики
Способ приготовления:
1. Капусту, томаты и ветчину порежьте полосками.
2. Чеснок натрите на терке.
3. В миску переложите все ингредиенты, заправьте майонезом, перемешайте.
При подаче присыпьте салат сухарями!
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