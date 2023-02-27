Пекинская капуста – идеальный продукт для приготовления легких, вкусных салатов. К тому же капуста очень хорошо сочетается практически со всеми овощами, соусами и специями.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного и легкого в приготовления салата из пекинской капусты, который готовится 10 минут.

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Ингредиенты:

пекинская капуста

ветчина

томаты

сыр

чеснок

майонез

сухарики

Способ приготовления:

1. Капусту, томаты и ветчину порежьте полосками.

2. Чеснок натрите на терке.

3. В миску переложите все ингредиенты, заправьте майонезом, перемешайте.

При подаче присыпьте салат сухарями!

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