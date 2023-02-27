Салат из пекинской капусты на каждый день: простой рецепт вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
3,0 т.
Рецепт салата

Пекинская капуста – идеальный продукт для приготовления легких, вкусных салатов. К тому же капуста очень хорошо сочетается практически со всеми овощами, соусами и специями. 

Что приготовить из пекинской капусты 

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного и легкого в приготовления салата из пекинской капусты, который готовится 10 минут. 

Рецепт салата
Видео дня

Ингредиенты:

  • пекинская капуста
  • ветчина
  • томаты
  • сыр
  • чеснок
  • майонез
  • сухарики

Способ приготовления:

1. Капусту, томаты и ветчину порежьте полосками.

Капуста для салата

2. Чеснок натрите на терке.

Салат из пекинской капусты

3. В миску переложите все ингредиенты, заправьте майонезом, перемешайте. 

При подаче присыпьте салат сухарями!

Готовый салат

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты