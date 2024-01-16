Новый салат с селедкой и свеклой: интересное сочетание для тех, кому надоела "Шуба"
Этот салат станет идеальным для тех людей, кто любит классическую "Шубу" и винегрет. Основное преимущество салата с сельдью заключается в отсутствии в нем майонеза, картофеля и других "тяжелых" ингредиентов. Поэтому этот салат можно и даже нужно употреблять следящим за своей фигурой.
Рецептом этого интересного салата в Instagram поделилась фудблогер с ником iriska_dimitrova. Кстати, для его приготовления вам понадобятся достаточно бюджетные ингредиенты.
Ингредиенты для салата
- Слабосоленая сельдь – 500 гр
- Вареная свекла – 1 шт
- Красный лук – ½ шт
- Консервированный горошек – ½ б
- Укроп
- Масло
- Черный перец
Ингредиенты для маринования лука
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Уксус – 1 ст.л.
- Вода - 0,5 ст.
Способ приготовления
1. Лук порезать полукольцами, добавить все ингредиенты для маринования, перемешать и оставить на 20 минут.
2. Свеклу и сельдь нарезать полосками.
3. Соединить все ингредиенты салата, присыпать чёрным перцем.
4. Попробовать салат и добавить соль, если это необходимо.
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