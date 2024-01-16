Новый салат с селедкой и свеклой: интересное сочетание для тех, кому надоела "Шуба"

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Новый салат с селедкой и свеклой: интересное сочетание для тех, кому надоела 'Шуба'

Этот салат станет идеальным для тех людей, кто любит классическую "Шубу" и винегрет. Основное преимущество салата с сельдью заключается в отсутствии в нем майонеза, картофеля и других "тяжелых" ингредиентов. Поэтому этот салат можно и даже нужно употреблять следящим за своей фигурой.

Рецептом этого интересного салата в Instagram поделилась фудблогер с ником iriska_dimitrova. Кстати, для его приготовления вам понадобятся достаточно бюджетные ингредиенты.

Новый салат с селедкой и свеклой: интересное сочетание для тех, кому надоела ''Шуба''

Ингредиенты для салата

  • Слабосоленая сельдь – 500 гр
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  • Вареная свекла – 1 шт
  • Красный лук – ½ шт
  • Консервированный горошек – ½ б
  • Укроп
  • Масло
  • Черный перец

Ингредиенты для маринования лука

  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Уксус – 1 ст.л.
  • Вода - 0,5 ст.

Способ приготовления

1. Лук порезать полукольцами, добавить все ингредиенты для маринования, перемешать и оставить на 20 минут.

Новый салат с селедкой и свеклой: интересное сочетание для тех, кому надоела ''Шуба''

2. Свеклу и сельдь нарезать полосками.

Новый салат с селедкой и свеклой: интересное сочетание для тех, кому надоела ''Шуба''

3. Соединить все ингредиенты салата, присыпать чёрным перцем.

Новый салат с селедкой и свеклой: интересное сочетание для тех, кому надоела ''Шуба''

4. Попробовать салат и добавить соль, если это необходимо.

Новый салат с селедкой и свеклой: интересное сочетание для тех, кому надоела ''Шуба''

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