Этот салат станет идеальным для тех людей, кто любит классическую "Шубу" и винегрет. Основное преимущество салата с сельдью заключается в отсутствии в нем майонеза, картофеля и других "тяжелых" ингредиентов. Поэтому этот салат можно и даже нужно употреблять следящим за своей фигурой.

Рецептом этого интересного салата в Instagram поделилась фудблогер с ником iriska_dimitrova. Кстати, для его приготовления вам понадобятся достаточно бюджетные ингредиенты.

Ингредиенты для салата

Слабосоленая сельдь – 500 гр

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Вареная свекла – 1 шт

Красный лук – ½ шт

Консервированный горошек – ½ б

Укроп

Масло

Черный перец

Ингредиенты для маринования лука

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Уксус – 1 ст.л.

Вода - 0,5 ст.

Способ приготовления

1. Лук порезать полукольцами, добавить все ингредиенты для маринования, перемешать и оставить на 20 минут.

2. Свеклу и сельдь нарезать полосками.

3. Соединить все ингредиенты салата, присыпать чёрным перцем.

4. Попробовать салат и добавить соль, если это необходимо.

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