Надоели обычные салаты и хочется попробовать что-то новое и действительно интересное? Тогда следует начать совмещать в тарелке ингредиенты, которые, на первый взгляд, не должны лежать рядом.

Именно так поступил шеф-повар Эктор Хименес-Браво, который в Instagram представил рецепт салата с селедкой. В нем он объединил продукты, которые в конечном итоге превратились в невероятно вкусное и питательное блюдо.

Ингредиенты

Картофель отварной

Огурец квашеный

Сельдь

Горошек консервированный

Лук синий

Петрушка или укроп

Масло

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Картошку отварить в мундирах.

2. Очистить и порезать кубиками.

3. Лук, сельдь и квашеный огурец тоже порезать кубиком.

4. Зелень измельчить.

5. Смешать все ингредиенты, заправить растительным маслом, посолить и поперчить. Перемешать.

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