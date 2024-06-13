Салат с селедкой: интересное сочетание продуктов, создающее невероятный вкус

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Салат с селедкой: интересное сочетание продуктов, создающее невероятный вкус

Надоели обычные салаты и хочется попробовать что-то новое и действительно интересное? Тогда следует начать совмещать в тарелке ингредиенты, которые, на первый взгляд, не должны лежать рядом.

Именно так поступил шеф-повар Эктор Хименес-Браво, который в Instagram представил рецепт салата с селедкой. В нем он объединил продукты, которые в конечном итоге превратились в невероятно вкусное и питательное блюдо.

Салат с селедкой: интересное сочетание продуктов, создающее невероятный вкус

Ингредиенты

  • Картофель отварной
  • Огурец квашеный
  • Сельдь
  • Горошек консервированный
  • Лук синий
  • Петрушка или укроп
  • Масло
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1. Картошку отварить в мундирах.

2. Очистить и порезать кубиками.

Салат с селедкой: интересное сочетание продуктов, создающее невероятный вкус

3. Лук, сельдь и квашеный огурец тоже порезать кубиком.

Салат с селедкой: интересное сочетание продуктов, создающее невероятный вкус

4. Зелень измельчить.

Салат с селедкой: интересное сочетание продуктов, создающее невероятный вкус

5. Смешать все ингредиенты, заправить растительным маслом, посолить и поперчить. Перемешать.

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