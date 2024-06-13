Салат с селедкой: интересное сочетание продуктов, создающее невероятный вкус
Надоели обычные салаты и хочется попробовать что-то новое и действительно интересное? Тогда следует начать совмещать в тарелке ингредиенты, которые, на первый взгляд, не должны лежать рядом.
Именно так поступил шеф-повар Эктор Хименес-Браво, который в Instagram представил рецепт салата с селедкой. В нем он объединил продукты, которые в конечном итоге превратились в невероятно вкусное и питательное блюдо.
Ингредиенты
- Картофель отварной
- Огурец квашеный
- Сельдь
- Горошек консервированный
- Лук синий
- Петрушка или укроп
- Масло
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Картошку отварить в мундирах.
2. Очистить и порезать кубиками.
3. Лук, сельдь и квашеный огурец тоже порезать кубиком.
4. Зелень измельчить.
5. Смешать все ингредиенты, заправить растительным маслом, посолить и поперчить. Перемешать.
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