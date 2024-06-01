Легкий салат с тунцом и овощами: готовится за 5 минут
Если очень хочется отведать вкусный салат, но нет времени на приготовление, следует обратить внимание на этот рецепт. Только через несколько минут на вашем столе появится невероятно вкусный, а главное, полезный салат.
Как приготовить салат с овощами и тунцом, в Instagram рассказала фудблогер с ником iriska dimitrova. Она также сказала, что этот салат достаточно полезен и имеет интересную заправку.
Ингредиенты
- Авокадо – 1 шт
- Огурец – 1 шт
- Помидор – 1 шт
- Яйца вареные – 2 шт.
- Тунец консервированный – 1 банка
- Кукуруза консервированная – ½ банки
Ингредиенты для заправки
- Греческий йогурт – 2-4 ст.л.
- Горчица – 1/3 ч.л.
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1.Авокадо, огурец, помидор и яйца нарезаем кубиком и складываем в глубокую емкость.
2. Из тунца сливаем жидкость, немного разминаем вилкой и добавляем в будущий салат.
3. Добавляем консервированную кукурузу.
4. В отдельной емкости смешиваем греческий йогурт с горчицей, солью и перцем.
5. Готовую заправку добавляем в салат и все хорошо перемешиваем.
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