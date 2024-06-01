Если очень хочется отведать вкусный салат, но нет времени на приготовление, следует обратить внимание на этот рецепт. Только через несколько минут на вашем столе появится невероятно вкусный, а главное, полезный салат.

Как приготовить салат с овощами и тунцом, в Instagram рассказала фудблогер с ником iriska dimitrova. Она также сказала, что этот салат достаточно полезен и имеет интересную заправку.

Ингредиенты

Авокадо – 1 шт

Огурец – 1 шт

Помидор – 1 шт

Яйца вареные – 2 шт.

Тунец консервированный – 1 банка

Кукуруза консервированная – ½ банки

Ингредиенты для заправки

Греческий йогурт – 2-4 ст.л.

Горчица – 1/3 ч.л.

Соль

Перец

Способ приготовления

1.Авокадо, огурец, помидор и яйца нарезаем кубиком и складываем в глубокую емкость.

2. Из тунца сливаем жидкость, немного разминаем вилкой и добавляем в будущий салат.

3. Добавляем консервированную кукурузу.

4. В отдельной емкости смешиваем греческий йогурт с горчицей, солью и перцем.

5. Готовую заправку добавляем в салат и все хорошо перемешиваем.

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