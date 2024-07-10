Салат с жареными сливами и хамоном: чем заправить, чтобы завершить вкус блюда

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Салат с жареными сливами и хамоном: чем заправить, чтобы завершить вкус блюда

Салат с жареными сливами и хамоном – это очень вкусный, нежный и изысканный салат. Его внешний вид и сочетание вкусов просто поражает.

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Фудблогер с ником thefoodhub by ilona в Instagram рассказала, как приготовить этот кулинарный шедевр, а также какую заправку следует использовать, чтобы завершить вкус блюда.

Салат с жареными сливами и хамоном: чем заправить, чтобы завершить вкус блюда

Ингредиенты

  • Микс салата – 1 пачка
  • Сладкие сливы – 5-6 шт
  • Моцарелла
  • Хамон
  • Фисташки – горсть
  • Оливковое масло – 3-4 ст.л.
  • Бальзамический уксус – 1 ч.л.
  • Соевый соус – 1 ч.л.
  • Мед – 1 ч.л.

Способ приготовления

1.Сливы освободить от косточки и половинки обжарить на гриле. Можно использовать сковороду.

Салат с жареными сливами и хамоном: чем заправить, чтобы завершить вкус блюда

2. На тарелку выкладываем листья салата.

3. Добавляем хамон, сыр моцарелла и жареные слива. Хорошо перемешиваем.

Салат с жареными сливами и хамоном: чем заправить, чтобы завершить вкус блюда

4. Присыпаем измельченными фисташками, выкладываем жареные сливы.

Салат с жареными сливами и хамоном: чем заправить, чтобы завершить вкус блюда

5. В отдельной емкости смешиваем все ингредиенты для заправки и поливаем салат.

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