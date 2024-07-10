Салат с жареными сливами и хамоном – это очень вкусный, нежный и изысканный салат. Его внешний вид и сочетание вкусов просто поражает.

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Фудблогер с ником thefoodhub by ilona в Instagram рассказала, как приготовить этот кулинарный шедевр, а также какую заправку следует использовать, чтобы завершить вкус блюда.

Ингредиенты

Микс салата – 1 пачка

Сладкие сливы – 5-6 шт

Моцарелла

Хамон

Фисташки – горсть

Оливковое масло – 3-4 ст.л.

Бальзамический уксус – 1 ч.л.

Соевый соус – 1 ч.л.

Мед – 1 ч.л.

Способ приготовления

1.Сливы освободить от косточки и половинки обжарить на гриле. Можно использовать сковороду.

2. На тарелку выкладываем листья салата.

3. Добавляем хамон, сыр моцарелла и жареные слива. Хорошо перемешиваем.

4. Присыпаем измельченными фисташками, выкладываем жареные сливы.

5. В отдельной емкости смешиваем все ингредиенты для заправки и поливаем салат.

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