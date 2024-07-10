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Салат с жареными сливами и хамоном: чем заправить, чтобы завершить вкус блюда
Салат с жареными сливами и хамоном – это очень вкусный, нежный и изысканный салат. Его внешний вид и сочетание вкусов просто поражает.
Фудблогер с ником thefoodhub by ilona в Instagram рассказала, как приготовить этот кулинарный шедевр, а также какую заправку следует использовать, чтобы завершить вкус блюда.
Ингредиенты
- Микс салата – 1 пачка
- Сладкие сливы – 5-6 шт
- Моцарелла
- Хамон
- Фисташки – горсть
- Оливковое масло – 3-4 ст.л.
- Бальзамический уксус – 1 ч.л.
- Соевый соус – 1 ч.л.
- Мед – 1 ч.л.
Способ приготовления
1.Сливы освободить от косточки и половинки обжарить на гриле. Можно использовать сковороду.
2. На тарелку выкладываем листья салата.
3. Добавляем хамон, сыр моцарелла и жареные слива. Хорошо перемешиваем.
4. Присыпаем измельченными фисташками, выкладываем жареные сливы.
5. В отдельной емкости смешиваем все ингредиенты для заправки и поливаем салат.
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