Салат "Шаурма" для перекуса, без майонеза и всего за 10 минут: варить и жарить ничего не нужно

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,4 т.
Рецепт салата

Салат из овощей – идеальное блюдо как для обеда, так и для ужина и праздничного стола. Стоит отметь, что осенью и зимой салаты лучше всего готовить из сезонных овощей, например, свеклы, моркови, тыквы, капусты.

Вкусный осенний салат

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень простого в приготовлении салата из овощей, филе и с соусом.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • Куриное филе копченное, запеченное или сырое – 1 шт.
  • Лаваш – 1 шт.
  • Огурец – 1 шт.
  • Помидор – 1 шт.
  • Морковь по-корейски – 2 ст. л.
  • Пекинская капуста – 1/4 ч от большого кочана

Для соуса:

  • Сметана – 1 ст. л.
  • Майонез – 1 ст. л.
  • Горчица – 1 ч. л.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Перец молотый

Способ приготовления:

1. Для соуса: все ингредиенты смешайте.

Соус для салата

2. Лаваш нарежьте на квадратики, подсушите на сухой сковороде.

Сушеный лаваш для салата

3. Филе нарежьте кубиками, добавьте специи к курице, перемешайте, жарьте до золотистой корочки.

Приготовление салата

3. Выложите на блюдо пекинскую капусту, морковь по-корейски, порезанные огурцы и помидоры, филе, лаваш, полейте соусом и можно подавать!

Готовый салат

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