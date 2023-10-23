Салат из овощей – идеальное блюдо как для обеда, так и для ужина и праздничного стола. Стоит отметь, что осенью и зимой салаты лучше всего готовить из сезонных овощей, например, свеклы, моркови, тыквы, капусты.

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень простого в приготовлении салата из овощей, филе и с соусом.

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Ингредиенты:

Куриное филе копченное, запеченное или сырое – 1 шт.

Лаваш – 1 шт.

Огурец – 1 шт.

Помидор – 1 шт.

Морковь по-корейски – 2 ст. л.

Пекинская капуста – 1/4 ч от большого кочана

Для соуса:

Сметана – 1 ст. л.

Майонез – 1 ст. л.

Горчица – 1 ч. л.

Чеснок – 1 зуб.

Перец молотый

Способ приготовления:

1. Для соуса: все ингредиенты смешайте.

2. Лаваш нарежьте на квадратики, подсушите на сухой сковороде.

3. Филе нарежьте кубиками, добавьте специи к курице, перемешайте, жарьте до золотистой корочки.

3. Выложите на блюдо пекинскую капусту, морковь по-корейски, порезанные огурцы и помидоры, филе, лаваш, полейте соусом и можно подавать!

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