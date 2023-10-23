Салат "Шаурма" для перекуса, без майонеза и всего за 10 минут: варить и жарить ничего не нужно
Салат из овощей – идеальное блюдо как для обеда, так и для ужина и праздничного стола. Стоит отметь, что осенью и зимой салаты лучше всего готовить из сезонных овощей, например, свеклы, моркови, тыквы, капусты.
Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень простого в приготовлении салата из овощей, филе и с соусом.
Ингредиенты:
- Куриное филе копченное, запеченное или сырое – 1 шт.
- Лаваш – 1 шт.
- Огурец – 1 шт.
- Помидор – 1 шт.
- Морковь по-корейски – 2 ст. л.
- Пекинская капуста – 1/4 ч от большого кочана
Для соуса:
- Сметана – 1 ст. л.
- Майонез – 1 ст. л.
- Горчица – 1 ч. л.
- Чеснок – 1 зуб.
- Перец молотый
Способ приготовления:
1. Для соуса: все ингредиенты смешайте.
2. Лаваш нарежьте на квадратики, подсушите на сухой сковороде.
3. Филе нарежьте кубиками, добавьте специи к курице, перемешайте, жарьте до золотистой корочки.
3. Выложите на блюдо пекинскую капусту, морковь по-корейски, порезанные огурцы и помидоры, филе, лаваш, полейте соусом и можно подавать!
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