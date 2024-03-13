Айсберг может быть отличной основой для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Он отлично сочетается сов семи овощами, морепродуктами, мясом и соусами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата "Шаурма", основа которого – айсберг, куриное филе, овощи и заправка из йогурта.

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Ингредиенты:

салат айсберг

куриное филе

помидоры черри

консервированная кукуруза

зеленый лук

лаваш

морковь по-корейски

Соус:

майонез или белый йогурт или сметана

горчица в зернах

американская горчица

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте и обжарьте в специях, охладите и переложите в миску, туда же добавьте кукурузу, нарезанные чери, зеленый лук, морковь по-корейски.

2. Смешайте все для соуса и полейте салат.

3. Лаваш нарежьте на треугольники, подсушите на сковороде и посыпьте сверху салат.

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