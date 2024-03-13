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Салат "Шаурма" из самых бюджетных продуктов: готовится без майонеза
Айсберг может быть отличной основой для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Он отлично сочетается сов семи овощами, морепродуктами, мясом и соусами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата "Шаурма", основа которого – айсберг, куриное филе, овощи и заправка из йогурта.
Ингредиенты:
- салат айсберг
- куриное филе
- помидоры черри
- консервированная кукуруза
- зеленый лук
- лаваш
- морковь по-корейски
Соус:
- майонез или белый йогурт или сметана
- горчица в зернах
- американская горчица
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарежьте и обжарьте в специях, охладите и переложите в миску, туда же добавьте кукурузу, нарезанные чери, зеленый лук, морковь по-корейски.
2. Смешайте все для соуса и полейте салат.
3. Лаваш нарежьте на треугольники, подсушите на сковороде и посыпьте сверху салат.
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