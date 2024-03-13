Салат "Шаурма" из самых бюджетных продуктов: готовится без майонеза

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Айсберг может быть отличной основой для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Он отлично сочетается сов семи овощами, морепродуктами, мясом и соусами.

Салат из айсберга

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата "Шаурма", основа которого – айсберг, куриное филе, овощи и заправка из йогурта.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • салат айсберг
  • куриное филе
  • помидоры черри
  • консервированная кукуруза
  • зеленый лук
  • лаваш
  • морковь по-корейски

Соус:

  • майонез или белый йогурт или сметана
  • горчица в зернах
  • американская горчица

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте и обжарьте в специях, охладите и переложите в миску, туда же добавьте кукурузу, нарезанные чери, зеленый лук, морковь по-корейски.

Приготовление салата

2. Смешайте все для соуса и полейте салат.

Какой соус приготовить для салата

3. Лаваш нарежьте на треугольники, подсушите на сковороде и посыпьте сверху салат.

Готовый салат

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