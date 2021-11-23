Салат "Снежная королева" вместо "Оливье": альтернатива к Новому году
"Снежная королева" – это салат, который станет отличным дополнением к новогоднему праздничному столу, особенно если традиционный "Оливье" уже надоел. Новая эффектная подача и разнообразие вкусов смогут удивить гостей. Все ингредиенты простые и доступные, а в сочетании выходит настоящий кулинарный шедевр.
Идея приготовления такого салата опубликована на странице amazing_kulinariya в Instagram.
Ингредиенты:
ветчина – 200 г
крабовые палочки – 250 г
сырки плавленые – 2 шт
лук – 1 шт
яйца – 6 шт
яблоко кисло-сладкое – 1 шт
майонез – 350 г
арахис – 100 г
соль ,перец по желанию ⠀
Маринад для лука
Ингредиенты:
сахар – 1 ч. л
вода – 2 ст.л.
соль – 0,5 ч.л.
уксус 2 ст.л. ⠀
Способ приготовления:
1. Замариновать одну луковицу.
2. Мелко порезать, добавить сахар, соль, воду и уксус.
3. Перемешать и оставить на 10-15 минут мариноваться.
4. Крабовые палочки и ветчину нарезать мелким кубиком.
5. Яйца отварить, очистить, разделить на белки и желтки. Белки измельчить на крупной терке, желтки – на мелкой.
6. Салат выложить слоями:
1 слой – плавленые сырки, натертые на крупной терке. Их перед этим следует немного подержать в морозилке. Смазать майонезом.
2 слой – желтки, смазать майонезом.
3 слоя – из лука слить маринад и выложить на желтки.
4 слой – крабовые палочки. Смазать майонезом.
5 слой – яблоко очистить от кожуры, натереть на крупной терке и выложить на крабовые палочки.
6 слой – ветчина. Смазать майонезом.
7 слой – жареный арахис измельчить блендером или просто с помощью скалки и выложить на ветчину.
8 слой – натертые белки разделить на две части. В одну добавить майонез, перемешать и выложить. Вторую посыпать сверху.
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