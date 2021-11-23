Салат "Снежная королева" вместо "Оливье": альтернатива к Новому году

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
8,3 т.
Салат 'Снежная королева' вместо 'Оливье': альтернатива к Новому году

"Снежная королева" – это салат, который станет отличным дополнением к новогоднему праздничному столу, особенно если традиционный "Оливье" уже надоел. Новая эффектная подача и разнообразие вкусов смогут удивить гостей. Все ингредиенты простые и доступные, а в сочетании выходит настоящий кулинарный шедевр.

Идея приготовления такого салата опубликована на странице amazing_kulinariya в Instagram.

Яйца для блюда

Ингредиенты:

  • ветчина – 200 г

  • крабовые палочки – 250 г

  • сырки плавленые – 2 шт

  • лук – 1 шт

  • яйца – 6 шт

  • яблоко кисло-сладкое – 1 шт

  • майонез – 350 г

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  • арахис – 100 г

  • соль ,перец по желанию ⠀

Маринад для лука

Ингредиенты:

  • сахар – 1 ч. л

  • вода – 2 ст.л.

  • соль – 0,5 ч.л.

  • уксус 2 ст.л. ⠀

Способ приготовления:

1. Замариновать одну луковицу.

2. Мелко порезать, добавить сахар, соль, воду и уксус.

3. Перемешать и оставить на 10-15 минут мариноваться.

Лук для блюда

4. Крабовые палочки и ветчину нарезать мелким кубиком.

5. Яйца отварить, очистить, разделить на белки и желтки. Белки измельчить на крупной терке, желтки – на мелкой.

6. Салат выложить слоями:

1 слой – плавленые сырки, натертые на крупной терке. Их перед этим следует немного подержать в морозилке. Смазать майонезом.

Яблоки для блюда

2 слой – желтки, смазать майонезом.

3 слоя – из лука слить маринад и выложить на желтки.

4 слой – крабовые палочки. Смазать майонезом.

5 слой – яблоко очистить от кожуры, натереть на крупной терке и выложить на крабовые палочки.

6 слой – ветчина. Смазать майонезом.

Майонез для блюда

7 слой – жареный арахис измельчить блендером или просто с помощью скалки и выложить на ветчину.

8 слой – натертые белки разделить на две части. В одну добавить майонез, перемешать и выложить. Вторую посыпать сверху.

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